그 동작 하나를 하기 위해서 얼마나 많은 연습을 했을까요? 그 빠른 회전을 하기 위해서 얼마나 많이 넘어졌을까요? 그 아름다운 몸을 만들기 위해 얼마나 많이 참았을까요? 그 수많은 노력들이 모여, 그 아름다운 무대를 만들 수 있었던 것 같습니다. 오랜만에 발레 공연을 보고, 발레에 대해 알지도 못하지만 그분들의 공연 전 노력을 상상해봅니다. 남들이 알아주지 않아도 자기만의 완성을 위해 끊임없이 연습했을 그분들의 열정에 갈채를 보냅니다.

