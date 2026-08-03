“골키퍼 보지냐는 아버지 같은 존재…찬사받기 충분”

카보베르데 로페스의 ‘자부심’ 32강 진출 기염…아르헨에 석패 “우리는 월드컵 설 자격 있었다”

북중미 월드컵 최대 돌풍의 주인공 카보베르데 수비수 피코 로페스(섐록 로버스)가 “우리는 월드컵 무대에 설 자격이 있었다”고 말했다. 미국 CNN은 3일 로페스와 인터뷰하며 카보베르데의 월드컵 도전과 그의 특별한 축구 인생을 소개했다.



카보베르데는 인구 약 50만명의 서아프리카 섬나라다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 67위였던 카보베르데는 월드컵 본선 진출국 가운데 가장 작은 나라 중 하나다. 카보베르데는 첫 경기에서 스페인과 0-0으로 비겼고 이어 우루과이, 사우디아라비아와도 무승부를 기록해 조 2위로 32강에 진출했다.



스페인전 무실점의 중심에는 40세 골키퍼 보지냐가 있었다. 그는 스페인을 상대로 7개의 선방을 기록하며 경기 최우수선수급 활약을 펼쳤고, 대회 기간 세계적인 주목을 받았다. 로페스는 “보지냐는 팀의 아버지 같은 존재”라며 “그가 지금 받는 모든 찬사는 충분히 받을 만하다”고 말했다.



32강에서는 아르헨티나에 연장전 결승골을 내주며 0-1로 석패했다. 로페스는 “대회 전 우리는 성공 가능성이 1%라는 평가를 받았다”며 “하지만 우리는 이 무대에 있을 자격이 있다는 것을 보여주고 싶었다”고 했다. 그는 이어 “상대가 누구인지보다 우리가 무엇을 해야 하는지만 생각했다”며 “아르헨티나도 한동안 긴장하게 만들었다고 생각한다. 결과는 아쉬웠지만 충분히 경쟁했다”고 돌아봤다.



아일랜드에서 태어난 로페스는 카보베르데계 아버지를 통해 대표팀 출전 자격을 얻었다. 당시 대표팀 감독이던 후이 아구아스가 링크트인으로 대표팀 합류를 제안한 것이 계기가 됐다. 첫 번째 메시지는 포르투갈어로 작성돼 무시됐지만, 1년 뒤 영어로 다시 온 연락에 답하면서 국가대표의 길이 열렸다. 로페스는 “링크트인 프로필 하나가 국가대표가 되는 계기가 될 줄은 상상도 못했다”며 “매일 최선을 다하며 꿈을 포기하지 않으면 무엇이든 가능하다는 것을 보여주는 이야기”라고 말했다.



카보베르데는 아프리카 예선에서 카메룬을 제치고 조 1위로 사상 처음 월드컵 본선에 올랐다. 로페스는 “월드컵 티켓은 선물처럼 주어지는 것이 아니다”라며 “우리는 실력으로 본선에 올랐고, 본선에서는 경쟁력을 보여주고 싶었다”고 했다. 로페스는 “이제 카보베르데의 모든 아이들이 축구공을 차며 국가대표를 꿈꾸게 될 것”이라며 “대표팀에서 뛰면서 내 뿌리와 가족의 역사도 더 깊이 이해하게 됐다”고 덧붙였다.

