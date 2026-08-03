성우 지망생 시절 녹음봉사 도중

“드라마 못 봐” 듣고 충격받아 시작

드라마·영화 등 7800여편 만들어

“상황 묘사 대본 쓰고 음성 서비스

분석력 필요한 ‘다정한 종합예술’

궁금하면 무조건 문 두드리세요”

“음성해설이 시각장애인뿐만 아니라 모두를 위한 콘텐츠가 될 수 있다고 생각합니다. 내가 놓친 것, 생각하지 못한 것을 음성해설로 다시 한번 들을 수 있잖아요. 음성해설은 풍부한 언어를 배울 수 있는 콘텐츠입니다.”



재미있는 문화콘텐츠가 넘쳐나는 시대, 시각장애인은 어떻게 그것을 즐길 수 있을까? 이 질문에 서수연 작가(50)는 ‘음성해설(Audio Description)’이라고 답한다. 음성해설은 시각장애인이 시청각 작품을 온전히 감상하도록 상황을 묘사하는 대본을 쓰고, 이를 음성으로 제공하는 서비스를 뜻한다. 인물 대사나 효과음을 제외한 다른 정보, 예를 들어 인물 표정이나 행동, 배경, 장식, 색감처럼 눈으로 볼 수 없는 것들을 귀로 듣게 해준다.



서수연 작가는 한국 1호 음성해설 작가다. 2003년 KBS 드라마 <대추나무 사랑걸렸네>로 시작해 7800여편의 드라마, 영화, 연극, 뮤지컬, 무용, 마술쇼 등의 음성해설을 맡았다. 그의 이력은 곧 한국에서 장애인의 문화콘텐츠 접근성이 확장돼온 역사라고도 할 수 있다. 경향신문 여성 서사 아카이브 플랫은 지난달 15일 서울 마포구 작업실에서 그를 만나 모두를 위한 언어로 영상을 번역하는 일의 기쁨에 관해 들었다.



서 작가는 2000년대 초 성우·작가 지망생이던 시절, 시각장애인을 위한 녹음봉사를 하면서 음성해설을 접했다. 당시엔 업계랄 것도, 가이드라인이나 선례도 없었다.



그는 “시각장애인이 드라마나 영상을 못 봤다는 사실에 대한 충격이 컸다. 읽고, 쓰고, 낭독까지 할 수 있는 사람이 필요했고 그게 딱 나였던 것 같다. ‘무조건 앞으로 가자’ 싶었다”고 돌아봤다.



‘화면해설’과 ‘음성해설’은 같은 의미로 통용된다. 그럼에도 서 작가는 ‘음성해설’로 표기하길 권장한다. 그것이 국제표준인 데다 ‘화면해설’이라고 하면 청각장애인을 위한 ‘자막해설’과 혼선을 빚기 때문이다. 서 작가는 “우리나라가 2000년대 초 미국 방송사에서 비디오해설서비스(DVS)를 벤치마킹해올 때 ‘화면해설’이라고 번역했기 때문에 그 말이 쓰였는데, 음성해설은 화면에만 국한되는 건 아니다”라고 설명했다.



서 작가는 음성해설 역시 번역의 일종이라고 했다. 그는 “외국어를 한국어로 번역하려면 그 언어에 잘 맞는 한국어 표현을 써야 하지 않나. 영상언어도 마찬가지”라며 “영상을 제대로 옮기려면 영상언어에 맞는 적확한 언어를 갖고 와야 하고, 그 과정에서 음성해설 작가는 중재를 한다”고 말했다. 중재란 빠르게 흘러가는 영상 속 여러 요소 중에서 무엇을 택하고 무엇을 버릴지 선택하는 것이다. 음성해설은 대사와 대사 사이의 한정된 공간에만 들어갈 수 있기 때문이다.



서 작가는 “예를 들어 드라마 <폭싹 속았수다>에서 애순이가 바다를 바라보는 장면이 있는데, 나라면 이 대목에서 ‘애순이가 바다를 본다’ 대신 ‘숨비소리를 낸다’라는 말을 선택하겠다. 더 많은 정보를 얻으며 이야기를 따라가도록 해주는 것”이라고 설명했다.



이처럼 음성해설 대본을 쓰는 일은 단순히 화면을 보이는 대로 묘사하는 것과는 거리가 멀다. 어디까지 자세하게 설명할지, 대사에는 언급되지 않지만 카메라가 중요하게 비추는 사물은 어떻게 자연스럽게 언급할지 등등 고민이 끊이지 않는다. 서 작가는 “분석 능력이 상당히 중요한 작업이다. 스릴러나 공포물 작업을 할 때는 카메라가 지나가듯이 훑으면서 보여주는 사물을 무심코 놓치게 되는데, 나중에 보면 중요한 정보였던 경우가 있다. 그 사물이 잘 스며들 수 있게끔 해설을 조각하고 재단하는 것도 음성해설 작가의 역할”이라고 강조했다.



통상 ‘스포일러’는 금기시되지만, 불가피하게 해야 하는 경우도 발생한다고 서 작가는 설명했다. 사운드와 영상이 일치하지 않는 비동기식 사운드가 대표적이다. 대사를 하는 인물과 화면에 보이는 물체가 다른 경우가 해당한다. 서 작가는 넷플릭스 <오징어 게임> 시즌 1의 1화에서 게임을 진행하는 영희 인형이 등장하는 장면을 ‘훌륭한 스포일러’의 예시로 꼽았다. 오징어 게임 참가자들이 ‘저거 뭐냐’라고 소리를 지르는 순간 비시각장애인은 들으면서 화면을 보기 때문에 그것이 영희 인형임을 알 수 있지만 시각장애인은 알 수 없다.



서 작가는 “그래서 영어판 음성해설은 탁월한 선택을 했다. 참가자들의 대사 직전에 ‘소녀처럼 생긴 거대한 로봇인형이 서 있다’고 선해설을 했다”고 전했다. “화면과 일치하지도 않고 스포일러도 일어나니까 해설로서는 해선 안 되는 것을 했지만, 이야기를 이끌어나갈 수 있는 최선의 선택”이라고 했다. 이처럼 미묘한 줄타기를 해야 한다는 점에서 음성해설은 과거 무성영화 시절의 변사와는 다르다. 서 작가는 그 차이에 관해 “해석은 시각장애인이 할 수 있게끔 한 발 떨어져야 한다. 과하게 표현해 답지를 제공하면 안 된다고 본다”고 말했다.



소리로 정보를 얻어야 하는 이들을 위해 별도의 대본을 쓰는 일, 서 작가는 음성해설이 “다정한 종합예술”이라고 했다. 그 다정한 종합예술의 비중은 지상파 기준 10%에 불과하다. 그 10%에 맞춰서 업계가 형성되다 보니 작가 수도 많지 않다. 서 작가는 현재 음성해설 작가가 대략 100~200명선이라고 전했다. 관련 기관에서 작가를 뽑아서 교육하는 식으로 양성이 이뤄진다. 서 작가 역시 한국접근성연구센터를 설립해 다른 작가들과 일한다.



서 작가가 생각하는 음성해설의 가치는 단지 접근성의 문제에 그치지 않는다. 그는 음성해설이 시각장애인뿐만 아니라 아동, 노인, 외국인 등 말 그대로 ‘모두가’ 향유할 수 있는 콘텐츠가 될 수 있다고 믿는다. 그는 “지상파에서조차 더빙이 사라지면서 시각장애인은 아예 외국어로 된 작품은 감상할 수가 없게 됐다. 시각장애인뿐만 아니라 노인, 자막을 읽기 힘든 사람들 등 더빙과 음성해설이 필요한 이들이 존재한다. 더빙을 부활해야 하고, 그때 반드시 음성해설이 함께 들어가야 한다”고 강조했다.



업계 선배로서 그는 다정함 위에 전문성을 더하고 후속 세대를 위한 길을 닦는 것을 목표로 삼고 있다. 그는 “글을 잘 쓸 수 있고 따뜻한 마음을 가진 사람”에게 음성해설 일을 추천한다고 했다. 또 이 분야 진로를 희망하는 이들에게는 “도중에 포기하지만 않으면 결과는 온다”며 “처음에는 아무도 없는 길이었지만 지금은 누군가가 있는 길이기 때문에 궁금하면 무조건 문을 두드리고 그 속에 있는 사람과 함께 가면 된다”고 조언했다.

