제주 폐기물업체서 고철 압축기에 끼인 50대 사망

제주의 한 폐기물 처리업체에서 50대 노동자가 작업 중 고철 압축기에 끼여 숨졌다.

3일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오후 4시32분쯤 제주시 회천동의 한 폐기물 처리업체에서 “작업자의 신체 일부가 고철 압축기에 끼였다”는 신고가 접수됐다.

소방당국이 현장에 도착했을 당시 노동자는 이미 숨진 상태였다.

경찰은 업체 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.