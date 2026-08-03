항아리 벙커에 막힌 ‘메이저 3연승’ 도전…유해란 “이것이 골프”

AIG 여자오픈 공동 6위로 마감 안니카 어워드는 코르다가 수상 “톱 10 만족…더 열심히 할 동기”

유해란의 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회 3연승 도전이 아쉽게 무산됐다.



유해란은 3일 영국 잉글랜드 랭커셔주의 로열 리섬 앤드 세인트 앤스 골프 링크스(파71)에서 열린 올 시즌 마지막 메이저 대회 AIG 여자오픈(총상금 1000만달러) 최종 라운드에서 버디 3개, 보기 4개, 더블보기 1개로 3오버파 74타를 쳤다.



최종 합계 1언더파 283타를 기록한 유해란은 찰리 헐(잉글랜드), 다케다 리오(일본) 등과 공동 6위로 대회를 마쳤다. 우승한 구와키 시호(일본·5언더파 279타)와는 4타 차였다.



3라운드에서 벙커 때문에 타수를 잃었던 유해란은 이날도 벙커에 고전했다. 선두 노예림(미국)에 3타 뒤진 공동 2위로 출발한 유해란은 1번 홀(파3) 버디로 추격을 시작했지만 5번 홀(파3) ‘항아리 벙커’에 빠져 더블보기를 범하며 우승 경쟁에서 밀렸다. 7번 홀(파5) 버디로 다시 추격했지만 11번 홀(파5)에서는 티샷과 세 번째 샷이 연달아 벙커에 들어가 보기를 기록했다. 13번 홀(파4) 버디로 격차를 좁혔으나 17번 홀(파4) 벙커에서 다시 보기를 범했고, 18번 홀에서도 한 타를 잃으며 공동 6위로 대회를 마쳤다.



유해란은 지난 6월 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 지난달 아문디 에비앙 챔피언십을 연달아 제패하며 2013년 박인비 이후 13년 만의 메이저 3연승에 도전했지만 마지막 고비를 넘지 못했다.



한 시즌 메이저 대회 성적이 가장 뛰어난 선수에게 주는 안니카 메이저 어워드도 넬리 코르다(미국)에게 돌아갔다. 유해란과 코르다는 앞선 메이저 4개 대회에서 나란히 2승씩을 거두며 경쟁했지만, 마지막 대회에서 공동 4위를 차지한 코르다가 수상을 확정했다.



유해란은 경기 후 “많은 분이 세 번째 메이저 우승과 안니카 메이저 어워드를 이야기해주셨는데 이것이 골프인 것 같다”며 “다음 대회를 더 열심히 준비할 이유가 생겼다”고 말했다. 그는 이어 “이 대회에서는 매년 성적이 좋아졌고 올해도 가장 좋은 경기를 했다. 톱10도 예상하지 못했는데 만족한다”며 “역사에 남을 기록을 이루지는 못했지만 시도한 것 자체가 좋은 경험이었다. 골프 인생에서 잊지 못할 한 주였다”고 밝혔다.



LPGA 투어는 한 주 휴식한 뒤 오는 13일 스탠더드 포틀랜드 클래스를 재개한다. 유해란은 “쉬는 동안 집에서 푹 쉬며 재충전하겠다”고 말했다.

