월드컵 ‘출전 시간 0’ 아픔 잊고 ‘울산의 제로톱’ 부활한 이동경

김현석 감독 “무한신뢰”에 FC안양전 역전·쐐기골 등 팀 리그 2위 도약 일등공신

북중미 월드컵 축구대표팀에 뽑혔지만 출전하지 못한 공격수 이동경(29·울산 HD·사진)이 프로리그에서 부활의 날갯짓을 하고 있다. 최근 4경기에서 4골, 2도움을 뿜어내는 등 회복세가 완연하다. 울산은 지난 2일 울산 문수경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 21라운드 홈경기에서 FC안양에 3-1로 역전승을 거뒀다. 울산은 리그 2연승을 질주, 승점 34점(10승4무7패)으로 전북 현대에 다득점에서 앞서며 2위로 올라섰다. 선두 FC서울과 격차도 승점 9점으로 좁혀졌다.



짜릿한 역전 한판이었다. 울산은 후반 11분 마테우스에게 선제골을 내주며 끌려갔으나 후반 18분 야고가 직접 얻어낸 페널티킥으로 동점골을 넣었다. 이후 이동경이 후반 28분과 32분 왼발 두 방으로 역전골과 쐐기골을 터트리며 경기를 끝냈다.



이동경의 왼발 프리킥은 환상적이었다. 박스 앞 프리킥 상황에서 키커로 나선 이동경은 수비벽을 넘기는 그림 같은 궤적의 프리킥으로 골망을 흔들었다. 울산의 부진과 함께 주춤한 이동경은 최근 4경기에서 4골 2도움을 폭발하며 부활했다. 이동경은 공격포인트 6개를 쓸어담으며 9골 5도움(14개)으로 단숨에 리그 단독 1위로 올라섰다.



득점에서는 동료 야고(10골)에 이은 2위, 도움에서는 마테우스·김대원(강원FC)과 공동 선두다.



김현석 울산 감독은 이전 서울전에 이어 안양전에서도 이동경을 최전방 제로톱으로 활용했다. 이동경의 수비 부담을 줄여주고, 좀 더 아래쪽으로 내려가 공격 전개의 중심 역할을 하는 전술이다. ‘이동경 제로톱’은 곧바로 효과를 발휘했다. 이동경은 서울전 1골 1도움, 안양전 2골 등 뛰어난 활약으로 울산의 반등을 이끌었다.



이동경은 북중미 월드컵 대표팀에 뽑혔지만 한 경기도 출전하지 못했다. 이동경은 “월드컵이 끝나고 정신적으로도 힘들었다”며 “쉬지 못하고 프로에서 뛰어야 했지만 정신을 차리려고 노력했다”고 말했다.



이동경은 이어 “월드컵 이후 일상생활을 하는 것조차 무기력하고 귀찮기도 했다”며 “지금은 정신적으로 많이 성장하고 있음을 느낀다”고 덧붙였다. 김 감독은 “월드컵에 다녀온 뒤 개인 면담에서 ‘너를 무한 신뢰한다. 컨디션을 회복해서 좋은 경기를 했으면 한다’고 말해줬다”고 전했다.

