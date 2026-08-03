공연만 보셨나요…무대 뒤의 이야기도 들어보세요

세종문화회관 ‘백스테이지 투어’ 지난달부터 내국인에게도 개방 내부 시설·전망대 등 귀한 체험

“여러분 앞에 보이는 이 부분은 오케스트라 피트입니다. 지름 24ｍ, 폭 5ｍ의 승강무대로, 지하 2층까지 하강하며 최대 80명의 연주자를 수용할 수 있습니다.”



객석에서는 좀처럼 존재를 의식하지 못했던 무대 아래 공간. 공연이 시작되면 오케스트라가 자리하는 이곳은 기계식 장치로 무대 높이까지 올라오기도 하고, 다시 지하 깊숙이 내려가기도 한다. “생각보다 훨씬 크네요.” 곳곳에서 감탄이 흘러나왔다. 무대 뒤 공연장을 엿볼 수 있는 ‘백스테이지 투어’ 프로그램이 관람객들의 발길을 끌어당기고 있다. 세종문화회관은 그간 외국인 관광객을 대상으로 시범 운영하던 ‘세종 백스테이지 투어’를 지난달부터 내국인 일반 관객에게 개방했다.



매주 화요일은 내국인, 목요일은 외국인 대상으로 25명 정원으로 투어를 진행한다. 지난달 30일 백스테이지 투어 현장을 찾았다.



광화문광장에서 시작된 투어는 3022석 규모의 대극장 내부와 로비, 무대 뒤, 중극장 엠(M)씨어터와 가변 스튜디오 무대인 에스(S)씨어터, 서울시무용단 연습실과 옥상 전망대까지 약 70분간 이어졌다.



세종문화회관은 1972년 화재로 전소된 서울시민회관을 대체할 종합공연장으로 건립됐다. 한국 1세대 건축가 엄덕문이 설계한 건축물로, 곳곳에 전통 한옥의 미학과 공연의 성공을 기원하는 요소들을 담고 있다. 대극장 로비 난간과 벽면에 새겨진 보랏빛 박쥐 문양은 행운을 기원하며 액운을 쫓기 위한 것이라고 한다.



대극장 무대 뒤로 들어서니 광활한 백스테이지 공간이 펼쳐진다. 꼭대기가 보이지 않을 정도로 아득한 약 40ｍ 높이의 천장에는 무대 세트와 막을 일사불란하게 오르내리는 36개의 배턴과 485여개의 조명기구가 빽빽하게 들어차 있다. 천막형 탈의실과 배우들의 분장 공간, 현재 공연 중인 뮤지컬 <베토벤>의 소품들도 눈에 띄었다. 연습실 방문은 투어 프로그램의 묘미다. 이날 관람객들은 서울시무용단 연습실을 찾아 한량무를 연습하는 장면을 감상하고 직접 한량무를 따라 추기도 했다. 미국인 관람객 셰리 오스틴은 “직접 부채를 들고 한국무용을 춘 것이 너무 재미있었고 역사 이야기도 흥미로웠다”고 말했다. 투어의 마지막 공간인 옥상 전망대에 오르니 광화문광장과 경복궁, 북악산, 인왕산의 수려한 풍경이 한눈에 펼쳐졌다. 세종문화회관은 백스테이지 투어를 통해 그간 일반 시민에게 공개되지 않았던 옥상 공간을 개방한 데 이어 연내 실내 식음료(F&B) 공간도 조성할 예정이다.



경기 성남아트센터도 기존 단체관람객 대상으로 진행하던 백스테이지 투어를 최근 일반 시민에게 개방하는 등 프로그램을 확대 개편했다.



국립극단 명동예술극장은 코로나19로 중단됐던 백스테이지 투어를 재개한 이후, 매월 티켓 오픈과 동시에 투어가 매진될 정도로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 부천아트센터, 광주시문화재단 등 전국 주요 공연장들도 백스테이지 투어를 정기 운영하며 이색 분장 체험이나 무대 시연 등 독자적인 기획을 더하고 있다.

