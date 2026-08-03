문화유산, 빛을 입다

경주 대릉원·진주성 등 전국 12곳 14일부터 ‘미디어아트’로 재조명

진주성과 촉석루, 경주의 대릉원 등 전국 곳곳의 국가유산이 빛으로 물든다. 국가유산청과 국가유산진흥원은 오는 14일 진주성을 시작으로 11월8일까지 전국 12곳에서 ‘국가유산 미디어아트’ 행사를 선보인다고 3일 밝혔다.



첫 무대인 진주성에서는 9월6일까지 진주를 지킨 영웅들의 이야기를 빛으로 이어낸다. 공북문과 김시민 장군 동상을 활용한 ‘가온누리 진주’, 진주성에 얽힌 이야기를 풀어내는 ‘결의의 빛’ 등이 있다.



경주 대릉원은 오는 9월4일부터 27일까지 경주 분지 형성부터 신라가 찬란한 고대 국가로 성장하는 과정을 미디어아트로 조명한 ‘신라의 탄생’을 선보인다.



익산 미륵사지는 같은 기간 높이 30m 목탑을 미디어파사드로 구현한 ‘Reborn: 목탑의 귀환’을 중심으로 목탑지와 동·서 석탑을 색색의 조명과 레이저로 비춘다. 부여 정림사지는 9월7일부터 27일까지 사비 백제 문화의 황금기를 이끈 ‘박사(博士)’들의 지혜를 엿볼 수 있는 행사를 연다.



강화 고려궁지에선 9월11일부터 10월4일까지 ‘강화 고려 39년, 찬란한 빛을 다시 잇다’를 주제로 옛 궁궐을 미디어파사드, 레이저 연출로 가상 복원해 빛으로 고려 왕궁을 세운다.



충무공 이순신(1545~1598)의 흔적이 깃든 아산 이충무공 유허에서는 9월18일부터 10월11일까지 ‘영해(靈海);충무의 혼이 깨어나다’를 주제로 명량·노량해전 등의 장면을 유적 내 연못에서 재현한다.



국가유산 미디어아트는 디지털 기술을 활용한 야간 관람 프로그램이다.

