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본문 요약

전남광주 해남에 들어설 국가 AI컴퓨팅센터가 첫 삽을 떴다.

국가 AI컴퓨팅센터는 AI 모델 개발에 필요한 첨단 그래픽처리장치 등 고성능 연산 자원을 기업과 대학·연구기관에 제공하는 시설이다.

정부와 국민성장펀드, 삼성SDS 컨소시엄이 공동 출자해 지난 6월 설립한 '한국에이아이컴퓨팅센터'가 센터 구축·운영을 맡는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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해남 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 첫 삽

입력 2026.08.03 20:34

수정 2026.08.03 20:35

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  • 김세훈 기자

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2028년 완공…삼성SDS 데이터센터 활용 내년 자원 일부 우선 제공

전남광주 해남에 들어설 국가 AI컴퓨팅센터가 첫 삽을 떴다. 정부는 내년부터 삼성SDS의 기존 데이터센터를 활용해 일부 인공지능(AI) 컴퓨팅 자원을 우선 제공할 방침이다.

과학기술정보통신부는 3일 전남광주 해남군 솔라시도 데이터센터 파크 부지에서 국가 AI컴퓨팅센터 착공식을 열고 본격적인 건설에 착수했다고 밝혔다. 국가 AI컴퓨팅센터는 AI 모델 개발에 필요한 첨단 그래픽처리장치(GPU) 등 고성능 연산 자원을 기업과 대학·연구기관에 제공하는 시설이다.

정부와 국민성장펀드, 삼성SDS 컨소시엄이 공동 출자해 지난 6월 설립한 ‘한국에이아이컴퓨팅센터’가 센터 구축·운영을 맡는다. 컨소시엄에는 삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드·삼성물산·카카오·삼성전자·KT 등이 참여했다. 이들은 건물 신축과 고성능 AI 서버 운영을 위한 시설 공사를 병행해 2028년까지 센터를 구축할 계획이다.

정부는 내년부터 AI 컴퓨팅 자원 일부를 삼성SDS 데이터센터에 설치해 조기 서비스하기로 했다. 산업계와 학계 및 연구기관의 시급한 컴퓨팅 수요에 대응한다는 취지다. 또 센터 내 연구·개발(R&D) 구역에서는 국산 AI 반도체 설계와 시제품 개발에 필요한 검증 환경을 제공한다.

과기정통부는 향후 금융위원회 등과 협력해 국가 AI컴퓨팅센터의 초기 원활한 운영을 위한 수요 연계, 자금 확보 등 정책적 지원을 검토할 계획이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “첨단 GPU 확보와 국산 AI 반도체 활성화를 함께 추진해 ‘AI 풀 스택(전 과정 통합)’ 경쟁력을 높이고 아시아 AI 인프라 허브로 도약하겠다”고 말했다.

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