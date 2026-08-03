“중 공산당 중앙위원 최대 30명 파면 예상”

홍콩 언론 “5중전회서 확인될 것” 시진핑 임기 막바지 ‘통제 강화’

시진핑 중국 국가주석의 3기 임기 종료를 1년 앞두고 열리는 중국 공산당 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회)에서 최대 30명에 달하는 중앙위원의 파면이 확인될 것이라는 관측이 나왔다. 중국 공산당은 5중전회를 계기로 당 내부의 공포를 극대화하며 차기 지도부 구성에 들어갈 것으로 보인다.



홍콩 명보는 3일 당 중앙위원 가운데 지난 1년간 직위에서 해임됐거나 전국인민대표대회 대표직을 박탈당한 인사가 19명에 달한다는 분석을 내놨다. 군 2인자였던 장유샤 당 중앙군사위 부주석과 마싱루이 전 정치국 위원 등이 포함된다. 이 밖에 행방불명돼 기율 위반 혐의로 당국의 조사를 받는 것으로 추정되는 군 인사들과 류젠차오 당 대외연락부장 등 불분명한 사유로 해임된 인사를 합하면 30명에 이른다는 것이다.



20기 당 중앙위 출범 당시 중앙위원은 205명이었다. 명보는 친강 전 외교부장, 리샹푸 전 국방부장 등 이전에 파면·해임된 중앙위원이 14명이었으며, 추가로 30명을 합하면 전체의 20%에 달하는 인원이 수사를 받게 된 셈이라며 “전례 없는 수치”라고 평가했다.



해임·파면된 19명에는 군 관련 인사가 가장 많다. 리웨이 전 정보지원군 정치위원, 리차오밍 전 육군 총사령관, 쉬쉐창 전 중앙군사위 장비개발부장, 리펑뱌오 전 서부전구사령부 정치위원, 궈푸샤오 전 공군 정치위원 등이다. 당과 정부 인사 중에는 이후이만 전 중국증권감독관리위 주석, 란톈리 전 광시성 정부 주석, 왕리샤 전 내몽골자치구 정부 주석 등이 포함됐다. 장유샤·류전리 전 중앙군사위원에 대한 처분도 5중전회를 앞두고 공개될 것으로 전망된다. 당은 두 사람이 구체적으로 어떤 잘못을 했는지 공표하고 당적과 전인대 대표직을 박탈할 가능성이 크다. 국방부는 지난 1월 두 사람이 심각한 기율 위반과 불법을 저지른 혐의로 조사하고 있다고 밝혔으며, 이후 두 사람 관련 소식은 끊겼다.



군 3인자 허웨이둥 전 중앙군사위 부주석과 5인자 먀오화 위원 역시 지난해 4중전회를 앞두고 전인대 대표직이 박탈됐다. 장 부주석 숙청까지 완료되면 군을 겨냥한 대규모 반부패 숙청이 일단락될 것으로 보인다.



시 주석 3기 임기 종료를 1년 앞두고 당내 공포를 극대화해 통제력을 강화하려는 조치라는 분석도 나온다. 공산당 지도부는 5년 임기 동안 7차례 전체회의를 열며, 보통 5중전회를 기점으로 차기 지도부 구성 작업에 착수한다. 5중전회에서 군 숙청의 전말에 대한 공식 설명을 내놓으면서 관련 추측을 잠재우고 정당성을 확보하는 효과를 거둘 수 있다.



당 중앙정치국은 지난달 30일 5중전회의 핵심 의제는 ‘전면적이고 엄격한 당 통치의 지속적 발전에 관한 몇 가지 주요 사안 연구’라고 밝혔다. 중국 고위층 동향을 분석하는 유튜버 ‘중구이중쥐’는 “당이 5중전회에서 정치적 부담을 해소하고 당 내부의 공포를 더욱 강화하면서 내년 제21차 당 전국대표대회(당 대회)를 준비할 것”이라고 명보에 말했다.

