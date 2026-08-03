뒤통수 맞은 네타냐후…“이란 공습 철회, SNS로 확인”

이스라엘군도 참여 예정이던 작전 고위 당국자 “미국에 버려진 기분”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 공습 계획을 돌연 취소한 사실을 이스라엘 정부가 사전에 통보받지 못했던 것으로 전해졌다.



이스라엘 방송 채널12는 2일(현지시간) 이스라엘 고위 국방·외교 당국자들 말을 인용해 트럼프 대통령이 공습 계획을 철회하기 전까지 이스라엘은 관련 사실을 전혀 알지 못했다고 보도했다.



보도에 따르면 미국과 이스라엘은 양국 정상회담 다음날인 지난달 29일부터 이란의 에너지 인프라를 겨냥한 공동 공격 계획을 준비했다. 중동을 담당하는 미 중부사령부가 작전을 수립했고 이스라엘군도 참여할 예정이었다.



그러나 트럼프 대통령은 공격 개시를 약 24시간 앞두고 계획을 전격 취소했다. 이스라엘 측은 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물을 통해서야 이를 알게 된 것으로 전해졌다.



이스라엘 정부 고위 당국자는 “몇시간 동안 우리는 사실상 불확실 상태였다. 트럼프 대통령은 우리를 안갯속에 방치했고, 고위 장성들은 트럼프의 소셜미디어를 통해 상황을 파악할 수 있었다”고 말했다. 이어 “공습 취소 게시물을 본 뒤에는 마치 미국에 버려졌다는 느낌마저 들었다”고 했다.



베냐민 네타냐후 총리(사진)와 이스라엘 카츠 국방장관 등 이스라엘 지도부도 트럼프 대통령의 게시물을 통해 공습 취소 사실을 처음 인지한 것으로 알려졌다.



이스라엘은 처음에는 트럼프 대통령의 발표가 이란을 안심시키기 위한 기만전술일 가능성을 의심했지만, 이후 미국 측과 연락을 취하는 과정에서 실제로 공습이 취소됐다는 사실을 확인했다고 채널12는 전했다. 또 다른 이스라엘 정부 고위 관계자는 “한 작전을 위해 모든 자원을 투입하고 최고 수준의 경계 태세를 유지했는데 결국 아무 일도 일어나지 않았다”며 “트럼프 대통령의 최종 의도가 무엇인지 이해하기 어렵다”고 말했다.



채널12는 이스라엘 정부가 트럼프 대통령이 언제든 다시 입장을 바꿀 가능성을 배제하지 않고 있으며 이에 따라 이스라엘군은 최고 수준의 경계 태세를 계속 유지하고 있다고 전했다.

