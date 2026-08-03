치매 환자와 가족 위한 다양한 체험 프로…“집에만 있으면 우울한데 여기 오니 좋아”

역대급 폭염 속 서울 ‘서초쿨링센터’ 가보니

지난달 30일 서울 서초구 내곡치매안심센터 내 치매안심하우스. A씨(78)가 색연필로 정성껏 꽃을 그리고 있었다. 그가 종합장에 그려 넣은 꽃과 나무는 한때 남편이 매일같이 가꾸던 정원 풍경이었다. 하지만 경도인지장애를 겪으면서 남편은 예전처럼 정원을 돌보지 못한다. 경도인지장애는 노화와 치매의 중간 단계를 말한다.



병을 알게 된 지도 3년이 흘렀다. 남편은 걸음이 느려졌고 종종 동문서답을 한다. A씨는 “남편은 내가 필요한 걸 먼저 챙겨주던 사람이었는데, 전혀 다른 모습을 보게 되니 감당하기 힘들더라”고 말했다. 이어 “처음에는 막막했지만 센터에서 필요한 정보를 얻고, 이렇게 더운 날씨에도 불러 살펴주니 큰 도움이 된다”고 했다.



A씨는 꽃을 소재로 남편과 함께한 기억과 사랑을 담은 짧은 글도 썼다. 그림과 이야기는 한 권의 그림책으로 엮일 예정이다. 서초구가 운영하는 서초쿨링센터의 ‘나만의 그림책 만들기’ 프로그램 결과물이다. 쿨링센터는 단순히 무더위를 피하는 공간을 넘어 치매 환자와 가족에게 정서적 위로와 인지 활동을 제공하는 쉼터로, 오는 21일까지 6주간 문을 연다.



서초구는 2024년부터 여름마다 치매안심하우스 공간을 활용해 쿨링센터를 운영하고 있다. 2017년 개관한 안심하우스는 가정집과 비슷한 환경에 각종 안전장치를 갖춘 치매 환자 맞춤형 견본주택이다. 환자와 가족이 생활 속 안전시설과 돌봄 환경을 직접 보고 체험하며 참고할 수 있도록 조성했다.



센터에서 치매안심하우스를 담당하는 김지온 간호사는 “무더위로 집에만 머무는 분들이 다양한 활동에 참여할 수 있도록 안심하우스 활용 범위를 넓혔다”고 말했다. 김 간호사는 “치매 환자와 가족뿐 아니라 경도인지장애를 겪거나 치매 예방 활동을 원하는 주민 누구나 이용할 수 있는 열린 쉼터로 운영 중”이라고 했다.



올해는 환자 가족을 위한 그림책 만들기와 돌봄가족 교육, 원예체험 등 인지 활동 프로그램을 마련했다. 환자 가족 5명은 이날 한 테이블에 둘러앉아 그림책을 만드는 데 집중했다. 옆 테이블에서는 치매와 경도인지장애를 겪는 이들이 스도쿠 게임을 하며 시간을 보냈다. 안심하우스의 방 한 칸은 ‘쿨링 포레스트’로 꾸몄다. 숲속 분위기가 나는 영상과 음악을 띄우고, 피톤치드 향과 안마기를 활용해 폭염에 지친 이용자들이 쉬어갈 수 있도록 했다. 주방 쪽에는 시원한 차를 마시며 더위를 식힐 수 있는 ‘쿨링 다방’도 열었다.



A씨는 “집에만 있으면 우울한데, 여기 오면 그림도 그리고 사람들과 이야기도 나눌 수 있어서 좋다”고 말했다. 그는 “예전 같으면 남편이 엉뚱한 말을 할 때 왜 그러냐고 다그쳤겠지만, 지금은 센터에서 배운 대로 끝까지 이야기를 들어주는 여유도 생겼다”고 했다.



이 같은 프로그램은 정부의 치매 정책 방향과도 맞닿아 있다. 보건복지부는 지난 2월 발표한 제5차 치매관리종합계획(2026~2030) 주요 과제로 조기예방·치료체계 강화와 돌봄·맞춤 지원 내실화를 제시했다. 서초구 치매안심센터 관계자는 “정부 정책 방향에 맞춰 환자와 가족을 위한 프로그램을 지속적으로 운영해나갈 계획”이라고 말했다.

