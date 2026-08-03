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‘해외 플랫폼’에 숨어 성착취물 수집·유포…경찰, 넉 달간 16명 검거

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본문 요약

경찰청은 국내외 성착취물 유포 관련 정보를 수집·분석해 지난 4개월간 102건을 인지하고 이중 16명을 검거했다고 3일 밝혔다.

경찰은 토렌트 등 P2P 사이트를 통해 아동 성착취물을 유포·소지한 국내 이용자 정보도 미국 비영리기구 아동구조연합으로부터 받아 수사에 착수했다.

이를 통해 경찰은 아동 성착취물 1000여개를 소지한 피의자를 검거했다.

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‘해외 플랫폼’에 숨어 성착취물 수집·유포…경찰, 넉 달간 16명 검거

입력 2026.08.03 21:10

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

미 아동구조연합 등 해외 기관 공조

경찰 “모든 흔적 수사망 포착” 경고

경찰청은 국내외 성착취물 유포 관련 정보를 수집·분석해 지난 4개월간 102건을 인지하고 이중 16명을 검거했다고 3일 밝혔다.

경찰은 미국 비영리단체 실종학대아동방지센터(NCMEC) 등 해외 기관과 공조를 통해 아동 성착취물 피의자를 검거했다. NCMEC는 페이스북에서 아동 성착취물 유포 정황을 신고받아 이를 한국 경찰에 전달했다. 수사에 나선 경찰은 아동 성착취물 소지 및 SNS 판매 정황을 포착해 추가 범죄 가능성을 차단했다.

경찰은 토렌트 등 P2P 사이트를 통해 아동 성착취물을 유포·소지한 국내 이용자 정보도 미국 비영리기구 아동구조연합(CRC)으로부터 받아 수사에 착수했다. 이를 통해 경찰은 아동 성착취물 1000여개를 소지한 피의자를 검거했다.

경찰청은 “NCMEC는 구글·메타·엑스 등 미국 내 주요 온라인 플랫폼으로부터, CRC는 주요 P2P 업체로부터 아동 성착취물 유통 정보를 받아 자체 분석한 후 범죄 혐의를 확인하면 한국을 비롯해 각국의 법 집행 기관에 해당 정보를 통보한다”고 밝혔다. 경찰청은 또 “자체 구축한 ‘불법 촬영물 추적시스템’ 내 자동 모니터링 기능을 통해 해외에 서버를 둔 불법사이트 및 국내 P2P 등에서 유통되는 성착취물 유포 현황을 상시 탐지하고 있다”고 했다.

경찰청 국가수사본부는 “아동 성착취물은 시청·소지만으로도 중대한 범죄로 처벌된다”며 “관련된 모든 흔적은 국제 공조 등 다양한 경로로 수집돼 경찰 수사망에 포착되므로 시도조차 하지 말 것을 강력히 경고한다”고 밝혔다.

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