‘한 방울’이 간절한 경남…“단비 내려주소서” 잇단 기우제

창녕·양산 이어 함안군서도 진행 농업용수 제한 급수…“벼 말라가”

“날이 가물어 농작물이 타들어가고 백성들 걱정이 깊으니, 불쌍히 여기시어 시원한 단비를 내려주소서.”



3일 오전 9시 경남 함안군 가야읍 충의공원. 맹렬한 폭염 속에 조상과 호국영령의 뜻이 서린 제단 위에 축문이 울려 퍼졌다. 축문은 함안향교의 한 유림이 낭독했다. 제사상에는 돼지머리와 함께 기우제에만 올리는 닭이 놓였다. 기우제에는 전통 제복을 갖춰 입은 유림과 함안군 관계자, 군민 등 100여명이 참석했다.



함안군에 따르면 한국농어촌공사가 관리하는 이 지역 저수지 16곳의 평균 저수율은 43.5%로 평년 대비 절반 수준이다. 농업용수 가뭄 단계는 ‘주의’다. 아직 경계·심각 단계에 이르지는 않았지만 저수율이 40% 이하로 떨어진 명관·산정 등 저수지 5곳은 집중 관리를 받고 있다.



함안군은 저수지 대부분을 제한급수 대상으로 정해 농업용수를 이틀이나 사흘에 한 번 정도만 공급하도록 했다. 강발순 칠원읍 산정마을 이장은 “저수율이 20% 정도라 제한급수를 해도 보름 정도만 버틸 수 있을 것”이라며 “하천도 없는 곳이라 물을 끌어쓸 수도 없어서 이대로 가면 올해 벼농사를 망칠 수도 있다”고 말했다. 김호성 칠원읍 동담마을 이장도 “벼와 고추가 말라가고 있다”며 “농민이 지하수나 하천수를 양수기로 끌어쓰기도 하는데 이 또한 한계가 있다”고 했다.



함안군뿐 아니라 창녕군(지난달 28일)과 양산시(지난달 30일)도 기우제를 올려 단비를 기원했다. 이들 지역 공무원들은 모두 “30~40년 넘게 공직생활을 한 공무원과 향교 관계자들에게도 기우제를 언제 했는지 물어봤는데 기억조차 못하더라”며 “올해처럼 덥고 비가 안 온 적은 없었다”고 말했다.



전날 122년 기상관측 사상 처음으로 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 양산은 이날도 도시 전체가 폭염에 멈춰선 듯했다. 양산남부시장에서 채소 가게를 하는 상인 김모씨(70)는 “더위 때문에 손님이 없어도 먹고살려면 나와서 팔아야지”라면서 “무사히 지나가도록 견뎌내는 수밖에 없다”고 말했다.



양산 물금읍 양산워터파크와 중부동 양산이동노동자거점쉼터에도 시민과 노동자들의 발길이 뜸해 한산했다. 시민 박모씨(60)는 “매일 반려견과 산책 나오는데, 반려견도 요즘 더운지 헐떡거리며 움직이지 않으려 한다”고 말했다.

