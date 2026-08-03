전국으로 번진 폭염…수도권 첫 중대경보

하루 새 온열질환자 108명 늘어…열대야 일수 ‘10.6일’ 사상 최다

폭염이 남부지방을 넘어 전국으로 번지면서 서울에 올해 첫 폭염중대경보가 내려졌다. 경북 고령군과 전남광주 광양시 등 남부 지방의 낮 최고기온은 40도를 넘어섰다. 온열질환자는 하루 사이 100명 이상 늘어나 올해 누적 2000명을 돌파했다.



기상청에 따르면 3일 고령의 일 최고기온이 41.2도를 기록했다. 광양과 대구(이상 41.1도)와 경남 합천(41도) 등 영남권 곳곳이 40도를 웃돌았다.



기상청은 이날 서울 동남권·서남권과 경기 하남, 오산, 여주서부에 폭염중대경보를 발표했다. 해당 특보는 4일 오전 11시부터 발효된다. 폭염중대경보는 폭염특보의 최상위 경고단계다. 지난 6월1일 이 특보 체계가 신설, 시행된 이후 서울을 포함한 수도권에 폭염중대경보가 발표된 것은 처음이다. 일 최고체감온도 38도 이상 또는 일 최고기온 39도 이상이 예상될 때 내려진다.



현재 한반도 대기 상층에는 티베트고기압이, 중·하층에는 북태평양고기압이 겹쳐 있다. 맑은 날씨 속에 강한 햇볕이 지면을 달구면서 낮 기온이 크게 오르고 있다.



열대야도 이어지고 있다. 열대야는 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상을 말한다. 서울 전역에는 지난달 24일부터 열대야주의보가 유지되고 있다. 기상청은 서울 등 주요 대도시의 경우 도심 열섬 등의 영향으로 밤 최저기온이 26도 이상 이어질 것으로 예상될 때 열대야주의보를 발효한다.



올해 열대야 일수는 이미 역대 최다 기록을 넘어섰다. 지난 6월1일부터 이달 2일까지 전국 62개 지점에서 발생한 열대야 일수는 평균 10.6일로, 1973년 관측 이래 가장 많았다. 종전 최다 기록은 2024년의 9.7일이었다.



폭염이 지속하면서 2일 기준 누적 온열질환자 수는 전날 대비 108명 증가한 2025명으로 집계됐다. 추정 사망자는 전날보다 1명 늘어 16명이 됐다. 하루 100명 이상의 온열질환자가 발생한 것은 올해 질병관리청의 온열질환 감시체계가 가동된 지난 5월15일 이후 네 번째다.

