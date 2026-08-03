논에서 텃밭에서 ‘풀썩’…연일 사람 잡는 ‘살인더위’

농작업 나선 고령자 등 잇단 참변…닭 등 가축 누적 43만마리 폐사 섬진강댐 저수율 23.3%뿐…정부, 가뭄지역 재난특교세 긴급 지원

연일 맹위를 떨치는 더위에 전국 곳곳에서 인명피해가 속출했다. 정부는 각 시도에 현장총괄관리관을 급파해 관리·감독하고, 가뭄 지역에 재난안전특별교부세를 긴급 지원한다.



3일 소방당국과 경찰에 따르면, 전날 오후 충남 당진 합덕읍에서 논일을 하던 60대 남성이 논 옆 도랑에서 숨진 채 발견됐다. 같은 날 오후 당진 구룡동의 한 밭에서 작업하던 80대 남성이 쓰러져 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 당국은 두 사람 모두 폭염 속에서 농작업을 하다 온열질환으로 사망한 것으로 보고 있다.



부산 강서구 대저동의 한 주택 텃밭에서 일하던 70대 남성도 사망했다. 소방당국이 현장에서 심폐소생술을 한 후 병원으로 이송했으나 숨졌다. 이 남성의 당시 체온은 39.5도에 달했다. 경기 김포 고촌읍 비닐하우스에서는 80대 남성이 숨진 채 발견됐는데, 밭일을 나갔다가 온열질환으로 쓰러져 사망한 것으로 추정됐다.



인천 계양구에서도 40대 남성이 숨졌다. 지난 2일 오전 6시32분쯤 ‘남성이 상의를 입지 않고 길거리를 배회하고 있다’는 신고를 받고 현장에 출동한 119구급대가 A씨를 병원에 옮겼으나, 체온이 40도 가까이로 오르는 등 상태가 악화해 이송된 지 하루 만에 사망했다. 인천시는 병원 의료진 소견을 토대로 이 남성이 열사병으로 숨진 것으로 보고 있다.



가축 피해도 크다. 폭염 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 온열질환 감시체계를 시작한 지난 5월15일부터 이달 1일까지 누적 폐사 규모는 닭 36만9409마리를 포함해 43만2450마리였다.



극심한 폭염 탓에 전국 곳곳에서 가뭄도 심해지고 있다. 경북 경주시에 따르면 이날 경주지역 농업용 저수지 평균 저수율은 41.0%에 불과하다. 전북지역 저수지 401곳 저수량 합계는 2억9600만t으로 평년 대비 66.6% 수준이다. 특히 호남평야의 젖줄인 섬진강댐 저수율이 23.3%(평년 28.7%)까지 내려가 농작물 피해가 우려된다.



정부는 전날 오후 1시를 기해 폭염 중대본을 2단계로 격상하고, 주요 부처 합동 비상근무에 들어갔다. 16개 시도에서 이날 기준 4819명이 비상근무 중이고, 행정안전부는 국장급 현장총괄관리관과 과장급 현장상황관리관을 급파해 상황을 관리하고 있다. 경남·경북 등 가뭄 지역에는 재난안전특별교부세 57억5000만원을 긴급 지원할 계획이다.

