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“형소법 빛의 속도 개정, 부작용 땐 빨리 고쳐야”

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본문 요약

정성호 법무부 장관이 3일 검찰 수사권을 완전 폐지한 형사소송법 개정에 대해 "이렇게 빛의 속도로 빨리 개정된 건 처음일 것"이라며 "만약 부작용이 생긴다면, 현장의 실상과 맞지 않는다면 빨리빨리 고쳐야 하지 않겠냐"고 밝혔다.

정 장관은 이재명 대통령에게 형사소송법 개정안에 대한 재의요구권 행사를 건의할 계획이 있느냐는 질문에는 "적절치 않다고 판단한다"고 답했다.

정 장관은 "거부권 제도가 도입된 이래 장관이 거부권 행사를 건의한 적 있느냐"며 "있을 수 없는 일"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“형소법 빛의 속도 개정, 부작용 땐 빨리 고쳐야”

입력 2026.08.03 21:43

수정 2026.08.03 22:23

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  • 허진무 기자

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정성호, ‘피해자 보호 미흡’ 언급

대통령에 거부권 건의 “안 한다”

‘검찰청 검사’ 마지막 임관식 검찰청 산하 마지막 검사 임관식이 3일 경기 과천시 정부과천청사에서 열려 정성호 법무부 장관이 신임 검사들과 악수를 하고 있다. 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법에 따라 검찰청은 오는 10월 폐지된다. 문재원 기자 mjw@kyunghyang.com

‘검찰청 검사’ 마지막 임관식 검찰청 산하 마지막 검사 임관식이 3일 경기 과천시 정부과천청사에서 열려 정성호 법무부 장관이 신임 검사들과 악수를 하고 있다. 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법에 따라 검찰청은 오는 10월 폐지된다. 문재원 기자 mjw@kyunghyang.com

정성호 법무부 장관이 3일 검찰 수사권을 완전 폐지한 형사소송법 개정에 대해 “이렇게 빛의 속도로 빨리 개정된 건 처음일 것”이라며 “만약 부작용이 생긴다면, 현장의 실상과 맞지 않는다면 빨리빨리 고쳐야 하지 않겠냐”고 밝혔다.

정 장관은 이날 경기 과천시 법무부에서 열린 신임검사 임관식에 참석한 뒤 취재진과 만나 “형사사법제도는 국민의 생명, 재산, 안전을 지키는 데 너무나 중요한데 피해자가 제대로 보호되지 않는 상황이 올 수 있다”며 이같이 말했다. 지난달 31일 국회 본회의를 통과한 형사소송법 개정안에는 오는 10월2일 검찰의 공소청 개편에 맞춰 검사의 수사권을 폐지하는 내용이 담겼다.

현직 더불어민주당 5선 국회의원이기도 한 정 장관은 국회 본회의 표결에 참여하지 않았다. 검찰 보완수사권 폐지에 반대해온 정 장관이 항의 표시를 한 것으로 해석됐다. 정 장관은 “여러 가지 고민 끝에, 표결에 참여해 구체적으로 의견을 내는 것보다 참여하지 않는 것이 좋겠다고 판단했다”고 말했다.

정 장관은 이재명 대통령에게 형사소송법 개정안에 대한 재의요구권(거부권) 행사를 건의할 계획이 있느냐는 질문에는 “적절치 않다고 판단한다”고 답했다. 정 장관은 “거부권 제도가 도입된 이래 장관이 거부권 행사를 건의한 적 있느냐”며 “있을 수 없는 일”이라고 말했다. 권한쟁의심판 청구도 하지 않겠다고 했다. 그는 “정부의 합의된 안을 법안 심사 과정에 제시했고 많이 반영됐다”며 “법무부가 권한쟁의심판을 청구하는 건 적절하지 않다”고 말했다.

구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 지난달 31일 법 개정에 반대하며 사의를 표명한 것에 대해선 “구 차장의 사의 표시는 안타깝긴 하지만, 일선 검사들이 흔들림 없이 맡겨진 일을 다해주기를 당부한다”고 말했다.

그는 장관직에서 물러나겠다는 의사를 재차 밝혔다. 정 장관은 “지금 이 문제(검찰 수사권 폐지) 때문이 아니라 제 건강 상태가 좋지 않다. 대통령께 직접 말씀을 드리거나 사표를 제출한 건 아직 아니다”라고 말했다.

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