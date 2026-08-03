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[속보]‘300억 사기 혐의’ 연예기획사 대표 차가원 구속…“증거인멸 염려”

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본문 요약

300억원대 사기 혐의를 받는 연예기획사 원헌드레드레이블 차가원 대표가 3일 구속됐다.

부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문를 마치고 "증거인멸의 염려가 있다"라며 구속영장을 발부했다.

차 대표는 자신의 기획사 소속 연예인의 지식재산권를 활용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 맺고 선급금 242억원을 받았지만 사업을 이행하지 않은 혐의를 받고 있다.

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[속보]‘300억 사기 혐의’ 연예기획사 대표 차가원 구속…“증거인멸 염려”

입력 2026.08.03 21:49

  • 김태욱 기자

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연예기획사 원헌드레드레이블 차가원 대표가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

연예기획사 원헌드레드레이블 차가원 대표가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

300억원대 사기 혐의를 받는 연예기획사 원헌드레드레이블 차가원 대표가 3일 구속됐다.

부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 “증거인멸의 염려가 있다”라며 구속영장을 발부했다.

차 대표는 자신의 기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)를 활용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 맺고 선급금 242억원을 받았지만 사업을 이행하지 않은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)를 받고 있다.

수사를 진행해온 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 차 대표가 사업을 이행할 준비가 돼 있지 않은 상태였다고 의심하고 있다. 차 대표가 다른 업체와 맺어둔 계약이 종료될 상황이 아니었는데도 노머스에 이러한 사실을 숨기고 이중계약을 맺었다고 보는 것으로 알려졌다.

차 대표는 혐의를 부인하고 있다. 그는 이날 영장심사에 출석하며 ‘어떤 점 위주로 소명할 것인가’라는 기자들 질문에 “성실히 답하고 오겠다”고 말했다. 그는 ‘선수금 사업을 진행하지 않은 이유는 뭔가’ ‘사기 혐의가 성립하지 않는다고 보는 근거는 뭔가’ 등 질문에는 답하지 않았다.

서울중앙지검은 지난달 28일 차 대표에 대한 구속영장을 청구했다. 경찰이 검찰에 구속영장을 신청하고 세 번째 만이다. 앞서 검찰은 보완수사를 요구하며 경찰의 구속영장 신청을 두 차례 반려했다. 경찰은 검찰과 협의를 거쳐 계좌 추적과 계약 관계 분석 등 추가 수사를 진행한 뒤 구속영장을 재신청했다.

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