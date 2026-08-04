트럼프, 이란 전쟁으로 떼돈 번 엑손모빌·셰브론에 “가격 낮춰라” 압박

“유가 오르면 미국 큰돈 번다” 호언장담하더니 고유가 장기화로 중간선거 발목 우려되자 석유기업 정조준 맹비난 나서

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁으로 국제 유가가 급등하면서 막대한 이익을 낸 석유 회사들을 향해 소비자 판매 가격을 낮추라고 압박했다. 트럼프 대통령은 석유 업계와 끈끈한 관계를 유지해 왔지만, 치솟는 유가가 다가오는 선거에 부담이 될 우려가 커지자 “너무 많은 돈을 버는 게 마음에 들지 않는다”며 공개적으로 경고한 것이다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 기자들의 질문에 “(미국의 석유 회사들이) 공급 부족을 틈타 너무 많은 돈을 벌고 있다”며 “기업 경영의 자유를 열렬히 지지하는 나이지만, 이런 상황이 마음에 들지 않는다”고 말했다. 그러면서 “셰브론과 엑손모빌은 너무 많은 돈을 벌었다”며 “어떤 회사는 전년 대비 12배의 수익을 올렸는데, 그런 회사는 수익 일부를 국민에게 환원하고, 소비자 가격도 낮춰야 한다”고 주장했다.

실제 석유 기업들은 호르무즈 해협 폐쇄로 국제 유가가 급등하면서 큰돈을 벌고 있다. 월스트리트저널에 따르면 엑손모빌·셰브론·코노코필립스·옥시덴탈페트롤리엄 등 4개 석유 회사의 올해 2분기 수익은 310억 달러(약 44조3703억원)로 전년 동기 120억 달러보다 약 2.5배 증가했다. 엑손모빌은 올해 2분기 순이익이 145억 달러를 기록해 전년 동기대비 2배 이상 늘어났으며, 셰브런은 전년 동기보다 5배 많은 122억 달러를 벌어들였다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 글에서도 마이크 워스 세브런 최고경영자(CEO)를 지목해 “소비자 가격을 지금 당장 낮추라”고 촉구했다. 그는 “셰브런은 베네수엘라에서 쫓겨났지만, 이제는 막대한 이익을 기대하고 있다”며 “트럼프 행정부의 탁월한 통찰력, 강인함이 없었다면 미국 석유산업은 파멸했을 것”이라고 주장했다. 사회주의 정권이 들어선 뒤 베네수엘라에서 석유 사업을 접고 철수했던 셰브런이 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 전 대통령 축출로 사업을 재개할 수 있게 됐다는 의미다.

트럼프 대통령은 지난 3월 이란과의 전쟁으로 유가가 갤런당 2.30달러에서 3.60달러까지 치솟자 “미국은 세계 최대 산유국이다. 유가가 오르면 우리는 큰돈을 번다”고 주장했다. 그러나 치솟는 유가가 오는 11월 치러질 중간선거에서 공화당의 발목을 잡을 것으로 우려되자 트럼프 대통령은 지난 6월 법무부에 엑손·셰브런·셸·BP 등에 대한 조사를 지시하는 등 석유 회사에 가격 인하를 압박하고 나섰다. 이란과의 휴전으로 국제유가가 하락하고 있는데도 소비자 가격에 신속하게 반영되지 않는다는 이유였다. 하지만 전쟁이 재개되면서 현재 미국 유가는 다시 갤런당 4달러를 넘어선 상황이다.

안드레아 우즈 미국석유협회 대변인은 이날 성명을 내고 “유가 상승은 특정 기업 때문이 아니라 전 세계적인 공급, 수요, 호르무즈 해협을 비롯한 주요 해상 운송로를 둘러싼 지속적인 불확실성에 기인한다”고 밝혔다.