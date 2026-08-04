귀국날 7시간30분 ‘마라톤 회의’…이 대통령 “공급 절벽 극복에 속도”

이재명 대통령이 3일 7박11일간 순방을 마치고 귀국하자마자 청와대로 이동해 부동산·주식시장 등 국내 현안과 관련한 비공개회의를 주재했다.

한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯한 관계부처 장관 등이 참석한 가운데 이날 오후 3시 시작된 회의는 7시간 30분 동안 진행돼 오후 10시30분에야 종료됐다. 회의 도중 참석자들의 저녁식사를 위해 도시락이 투입되는 등 이날 회의는 끝장토론처럼 이어졌다.

이 대통령은 이날 회의에서 정부가 발표한 세제 개편안의 부동산 시장 영향, 지난달 31일 시행된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 보완책 등 당국의 대책과 시장 현황 등을 주로 보고받았다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 관계부처 장관 및 위원장으로부터 현황을 보고받고 실무를 담당하는 실국장에게도 실무적이고 구체적인 질문을 하며 문제 의식을 공유하고 가능한 해결 방안을 적극적으로 도모할 것을 주문했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 회의에서 “2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다”면서 “이를 극복하려면 공급과 그 속도가 매우 중요하다”고 강조했다고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 “최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있도록 가능한 공급 물량을 최대한 확보하는 한편, 가용한 행정조치와 금융·재정·규제완화 등 신속한 공급의 실현을 위한 방법을 찾도록 하라”고 지시했다.

이 대통령은 한 총리와 관계부처 장관들에게는 “기존 공급 대책을 전면적으로 재점검하고 현실적인 국민 요구를 다각적으로 살펴 꼼꼼히 추진해 달라”면서 “어렵더라도 2∼3일 이내에 금융 및 주택 공급과 관련한 추가 보고 및 점검 후속 회의를 마련하라”고 지시했다.