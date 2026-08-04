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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일 이란과의 대화가 진행 중이고 이번이 "참수 전 마지막 기회"라며 합의를 압박했다.

하지만 이란은 미국과 어떠한 협상도 진행 중이지 않다며 트럼프 대통령의 주장을 부인했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진 문답 중 중동 국가의 요청으로 이란 공습을 취소했다고 언급하면서 "이란과 현재 대화 중이다. 이번이 그들이 좋은 문서에 서명할 마지막 기회"라고 말했다.

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트럼프 “이란, 참수 전 마지막 기회”···이란 “미국과 협상 계획 없다”

입력 2026.08.04 07:28

수정 2026.08.04 07:34

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  • 배시은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 ‘군인 배우자 위원회’를 설립하는 행정명령에 서명하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 ‘군인 배우자 위원회’를 설립하는 행정명령에 서명하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 이란과의 대화가 진행 중이고 이번이 “참수 전 마지막 기회”라며 합의를 압박했다. 하지만 이란은 미국과 어떠한 협상도 진행 중이지 않다며 트럼프 대통령의 주장을 부인했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진 문답 중 중동 국가의 요청으로 이란 공습을 취소했다고 언급하면서 “이란과 현재 대화 중이다. 이번이 그들(이란)이 좋은 문서(합의문)에 서명할 마지막 기회”라고 말했다.

트럼프 대통령은 “참수 전에 그들(이란)에게 모든 마지막 기회를 주고 싶다”면서 “우리는 이미 대규모 공격을 많이 했는데 그건 평범한 수준의 대규모 공격이었다. 그들이 정신 차리길 바란다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 지난 주말 단행하려다 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE), 카타르 등의 만류로 취소된 공격이 “2차 세계대전 이후 최대 규모”였을 것이라는 주장도 펼쳤다.

그러면서 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 신속하게 진행될 것이라며 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안이 1단계로 논의되고 있다고 전했다. 그다음에는 이란 비핵화가 협의될 것이라면서 이 부분은 시일이 좀 걸릴 것이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통과에 대해 이란이 요구하는 핵심 협상 조건 중 하나인 통행료 부과와 관련해 “통행료를 받는 일은 없을 것”이라고 말했다.

하지만 이날 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 미국과 협상이 진행되고 있지 않으며 예정된 회담도 없다고 밝혔다. 바가이 대변인은 이란이 앞으로 며칠 동안 외국 대표단을 초청하거나 협상단을 해외에 파견할 계획도 없다고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 군인 가족 지원을 위해 ‘군인 배우자 위원회’를 설립하는 행정명령에 서명했다. 피트 헤그세스 국방장관의 부인 제니퍼 헤그세스가 위원장을 맡았다. 이란전쟁 장기화로 미군 사상자가 늘어나는 상황에서 위원회 설립을 통한 지원 강화로 군인과 그 가족을 달래려는 의도로 해석된다.

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