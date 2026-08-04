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본문 요약

화요일인 4일 전국 대부분 지역에서 무더위가 계속되겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 29.1도, 인천 28.4도, 강릉 26.3도, 대전 27.3도, 광주 28.5도, 제주 28.5도, 대구 27.8도, 부산 28.4도, 울산 26.8도, 창원 27.2도 등이다.

오후부터 저녁 사이에는 경기 남부와 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북, 경북·경남 서부 내륙, 제주도 산지·중산간에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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최대 38도 무더위 절정···오후부터 소나기 소식

입력 2026.08.04 07:41

  • 김태욱 기자

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전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 지난 3일 서울 영등포구 서울달에서 열화상 적외선 카메라로 바라본 여의도 모습이 붉게 물들어 있다. 열화상 카메라는 온도가 높을수록 붉게, 낮을수록 푸르게 표시한다. 한수빈 기자

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 지난 3일 서울 영등포구 서울달에서 열화상 적외선 카메라로 바라본 여의도 모습이 붉게 물들어 있다. 열화상 카메라는 온도가 높을수록 붉게, 낮을수록 푸르게 표시한다. 한수빈 기자

화요일인 4일 전국 대부분 지역에서 무더위가 계속되겠다. 이날 낮 최고 기온은 30∼38도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 29.1도, 인천 28.4도, 강릉 26.3도, 대전 27.3도, 광주 28.5도, 제주 28.5도, 대구 27.8도, 부산 28.4도, 울산 26.8도, 창원 27.2도 등이다.

오후부터 저녁 사이에는 경기 남부와 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북, 경북·경남 서부 내륙, 제주도 산지·중산간에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

예상 강수량은 경기 남부, 대전·세종·충남, 충북, 경북 서부 내륙, 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 광주·전남, 전북 5∼60㎜, 제주도 산지·중산간 5㎜ 안팎이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

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