투썸플레이스, 3개월 연속 스타벅스 결제액 앞서

AI 데이터 업체 아이지에이웍스 모바일인덱스 자료 7월 투썸플레이스 결제액, 스타벅스보다 70억 많아

투썸플레이스 신용·체크카드 추정 결제액이 3개월 연속 스타벅스 결제액을 앞선 것으로 조사됐다. ‘5·18 탱크데이’ 행사 파문 영향이 이어지고 있기 때문으로 보인다.

인공지능(AI) 데이터 업체 아이지에이웍스의 모바일인덱스가 4일 발표한 자료를 보면 지난달 투썸플레이스 추정 결제액은 1170억5000만원, 스타벅스 결제액은 1100억6000만원으로 집계됐다. 약 70억원 차이다.

투썸플레이스는 지난 5월부터 3개월 연속 스타벅스를 결제액에서 앞섰다. 올해 5월엔 투썸플레이스 1236억5000만원, 스타벅스 1211억9000만원으로 약 25억원 많았다. 6월엔 투썸플레이스 1206억8000만원, 스타벅스 1003억9000만원으로 203억원까지 격차가 벌어졌다.

5월부터 7월까지 누적 결제액은 투썸플레이스 3613억8000만원, 스타벅스가 3316억4000만원으로 투썸플레이스가 298억원 앞섰다. 다만 7월 스타벅스 결제액은 6월 결제액보다 9.6% 증가했지만, 투썸플레이스는 3.0% 감소하면서 두 회사의 격차가 다시 좁혀지는 양상이다.

스타벅스는 지난 5월18일 텀블러 판촉 행사에서 ‘탱크데이’ 등의 문구를 사용해 5·18 민주화운동 비하 논란을 일으켰다.

한편 메가MGC커피 지난달 결제액은 982억1000만원으로 1000억원에 근접했다. 빽다방 결제액은 245억원이었다.