창간 80주년 경향신문

‘왕위 계승 2위’ 공주도 입대···덴마크, 확대된 징병제 시작

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

러시아의 위협과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 압박에 대응하기 위해 확대된 덴마크의 징병제에 따라 덴마크 징집병 1600명이 의무복무를 3일 시작했다.

로이터통신은 이날부터 덴마크 새 징집병 약 1600명이 새롭게 11개월로 확대된 의무복무를 시작했다고 보도했다.

덴마크는 우크라이나 전쟁 발발 이후 국방력 강화를 추진하면서 2024년 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 연장하고, 만 18세 이상 여성들에게로 징병제를 확대했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕위 계승 2위’ 공주도 입대···덴마크, 확대된 징병제 시작

입력 2026.08.04 07:55

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
의무복무 첫날을 맞이한 청년들이 3일(현지시간) 덴마크 옥스보엘 병영에 서있다. AP연합뉴스

의무복무 첫날을 맞이한 청년들이 3일(현지시간) 덴마크 옥스보엘 병영에 서있다. AP연합뉴스

러시아의 위협과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 압박에 대응하기 위해 확대된 덴마크의 징병제에 따라 덴마크 징집병 1600명이 의무복무를 3일(현지시간) 시작했다.

로이터통신은 이날부터 덴마크 새 징집병 약 1600명이 새롭게 11개월로 확대된 의무복무를 시작했다고 보도했다.

덴마크는 우크라이나 전쟁 발발 이후 국방력 강화를 추진하면서 2024년 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 연장하고, 만 18세 이상 여성들에게로 징병제를 확대했다. 현재 5000명 수준인 연간 징집병 수도 2033년까지 7500명으로 늘릴 계획이다.

이사벨라 덴마크 공주가 3일(현지시간) 덴마크 슬라겔세에 위치한 안트보르스코프 막사에 복무 첫날을 위해 도착했다. AFP연합뉴스

이사벨라 덴마크 공주가 3일(현지시간) 덴마크 슬라겔세에 위치한 안트보르스코프 막사에 복무 첫날을 위해 도착했다. AFP연합뉴스

이날 복무를 시작한 신병 가운데에는 덴마크 왕위 계승 2순위인 이사벨라 공주(19)도 포함됐다. 프레데리크 10세 국왕과 호주 출신 메리 왕비 슬하의 둘째 딸인 이사벨라 공주는 이날 배낭을 멘 채 환한 미소를 지으며 슬라겔세에 위치한 병영에 도착했다고 독일 dpa통신은 전했다.

이사벨라 공주는 근위 후사르 연대 소속으로 11개월간 무보수로 복무할 예정이다. 이사벨라 공주의 오빠인 왕위 계승 서열 1위 크리스티안 왕세자 역시 징집병으로 군 복무를 마치고, 작년에 육군 소위 양성 과정을 시작했다. 덴마크 왕실은 유럽 다른 왕실과 마찬가지로 전통적으로 일정 기간을 군에서 복무해 왔다.

덴마크는 이달 말 그린란드에 처음으로 징집병을 배치할 예정이다. 징집병 100여명으로 구성된 중대 규모 부대가 1개월간 그린란드에 파견돼 직업 군인이 맡아온 작전 임무를 넘겨받게 된다.

트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 병합 의지를 거듭 드러내고 있는 상황에서 이뤄지는 그린란드로 징집병 배치는 정치적으로 중요한 의미를 갖는다고 로이터는 짚었다. 덴마크와 그린란드 정부는 트럼프 대통령의 그린란드 병합을 제지하려 해왔다.

새 징집병은 5개월간 기초 군사훈련을 받은 뒤 6개월 동안 실제 작전 임무를 수행하게 된다. 덴마크군은 또한 특수작전사령부에 무인기(드론) 소대를 신설하는 등 새로운 징집 복무 과정도 도입한다.

덴마크에서는 18세 이상의 건강한 청년을 대상으로 추첨 방식의 징병제를 운용 중이다. 다만, 수년 동안은 지원병이 대부분 정원을 채워 온 까닭에 추첨은 남은 인원을 충원하는 경우에만 이뤄졌다.

덴마크 외에 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 등 북유럽 국가들과 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 러시아와 지척인 발트해 3국도 의무 군 복무 제도를 운영 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글