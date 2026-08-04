‘왕위 계승 2위’ 공주도 입대···덴마크, 확대된 징병제 시작

러시아의 위협과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 압박에 대응하기 위해 확대된 덴마크의 징병제에 따라 덴마크 징집병 1600명이 의무복무를 3일(현지시간) 시작했다.

로이터통신은 이날부터 덴마크 새 징집병 약 1600명이 새롭게 11개월로 확대된 의무복무를 시작했다고 보도했다.

덴마크는 우크라이나 전쟁 발발 이후 국방력 강화를 추진하면서 2024년 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 연장하고, 만 18세 이상 여성들에게로 징병제를 확대했다. 현재 5000명 수준인 연간 징집병 수도 2033년까지 7500명으로 늘릴 계획이다.

이날 복무를 시작한 신병 가운데에는 덴마크 왕위 계승 2순위인 이사벨라 공주(19)도 포함됐다. 프레데리크 10세 국왕과 호주 출신 메리 왕비 슬하의 둘째 딸인 이사벨라 공주는 이날 배낭을 멘 채 환한 미소를 지으며 슬라겔세에 위치한 병영에 도착했다고 독일 dpa통신은 전했다.

이사벨라 공주는 근위 후사르 연대 소속으로 11개월간 무보수로 복무할 예정이다. 이사벨라 공주의 오빠인 왕위 계승 서열 1위 크리스티안 왕세자 역시 징집병으로 군 복무를 마치고, 작년에 육군 소위 양성 과정을 시작했다. 덴마크 왕실은 유럽 다른 왕실과 마찬가지로 전통적으로 일정 기간을 군에서 복무해 왔다.

덴마크는 이달 말 그린란드에 처음으로 징집병을 배치할 예정이다. 징집병 100여명으로 구성된 중대 규모 부대가 1개월간 그린란드에 파견돼 직업 군인이 맡아온 작전 임무를 넘겨받게 된다.

트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 병합 의지를 거듭 드러내고 있는 상황에서 이뤄지는 그린란드로 징집병 배치는 정치적으로 중요한 의미를 갖는다고 로이터는 짚었다. 덴마크와 그린란드 정부는 트럼프 대통령의 그린란드 병합을 제지하려 해왔다.

새 징집병은 5개월간 기초 군사훈련을 받은 뒤 6개월 동안 실제 작전 임무를 수행하게 된다. 덴마크군은 또한 특수작전사령부에 무인기(드론) 소대를 신설하는 등 새로운 징집 복무 과정도 도입한다.

덴마크에서는 18세 이상의 건강한 청년을 대상으로 추첨 방식의 징병제를 운용 중이다. 다만, 수년 동안은 지원병이 대부분 정원을 채워 온 까닭에 추첨은 남은 인원을 충원하는 경우에만 이뤄졌다.

덴마크 외에 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 등 북유럽 국가들과 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 러시아와 지척인 발트해 3국도 의무 군 복무 제도를 운영 중이다.