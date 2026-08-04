베네수엘라 강진 사망자 6000명 넘어서···당국, 실종자 집계 중단

일각선 ‘실종자 2만9천명’ 추산

지난 6월 베네수엘라를 강타한 지진으로 인한 사망자가 6000명을 넘어섰다.

로이터 통신에 따르면 호르헤 로드리게스 국회의장은 3일(현지시간) 자신의 텔레그램을 통해 현재까지 지진 사망자 수가 6125명으로 집계됐다고 밝혔다.

또 6만1000여명에 달하는 사람들이 병원에서 치료받았고, 지진으로 발생한 잔해 중 16.5%가 제거된 것으로 나타났다. 건물 6433채는 고위험, 9866채는 거주제한으로 분류됐다.

스페인 EFE 통신에 따르면 베네수엘라 당국은 지난달 24일 이후 사망자 수와 실종자 수를 제대로 집계하지 않고 있다. 실종자 수는 지난 6월 25일 157명으로 보고된 이후 공식 업데이트되지 않았지만, 시민 단체 등에서는 약 2만9000여명이 행방불명이라는 통계가 나오고 있다.

피해가 컸던 해안 지역 라과이라 주지사는 현지 언론에 1400여명이 실종됐다고 밝혔지만, 전문가들은 실종자 수가 1만여명에 달할 것으로 추산하고 있다.

AFP통신에 따르면 지진 발생 이후 수도 카라카스와 라과이라에서 2만4000여명이 임시대피소 생활을 하고 있다.

세계은행은 베네수엘라 강진에 따른 직접적인 물적 피해액을 196억달러(약 28조4000억원)로 추산하고 있으며, 지금과 같이 느린 속도로는 재건에 10년 이상이 걸릴 수 있다고 전망했다.