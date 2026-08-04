강제로 음식 먹이고 뽀족한 침으로 찌르고···상습 아동 학대 어린이집 교사·원장 송치

경북 성주의 한 공립 어린이집에서 아이를 상습적으로 학대한 혐의로 보육교사와 원장이 검찰에 넘겨졌다.

경북경찰청은 아동복지법 위반 혐의로 해당 어린이집 교사 A씨와 원장 B씨를 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.

A씨는 지난해 4월부터 약 3개월 동안 어린이집에 다니는 C군에게 강제로 음식을 먹이고 뾰족한 침으로 손과 다리를 찌르는 등 상습적으로 학대한 혐의를 받고 있다.

경찰은 피해 아동 부모의 신고를 받고 수사에 착수했다. 해당 어린이집의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석한 결과 학대 행위를 확인했다. 영상에는 A씨가 C군의 입을 막거나 손과 발로 밀치는 장면 등도 담긴 것으로 알려졌다.

경찰은 원장인 B씨가 학대 행위에 직접 가담하지는 않았지만, 직원을 제대로 관리·감독하지 않은 책임이 있다고 보고 아동복지법 위반 혐의를 적용했다.

경찰은 약 1년간의 수사를 거쳐 지난 6월 A씨와 원장을 검찰에 송치했다.

경찰 관계자는 “해당 어린이집에 근무하는 다른 교사들은 학대에 관여했다고 볼 정황이 없었다”며 “사건과 관련해 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.