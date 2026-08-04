경찰, 성과 우수 수사팀에 포상…14개 사건에 총 1억1700만원

경찰이 우수한 성과를 거둔 일선 경찰서 수사팀 등에 포상금을 지급한다.

경찰청은 최근 ‘제7차 특별성과 포상금 심의위원회’를 열고 뛰어난 성과를 거둔 수사 14건을 선정해 이들 사건 수사팀에 총 1억1700만원의 포상금을 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.

포상 대상으로 선정된 수사팀 중 대량의 필로폰을 국내에 밀반입하려던 국제 마약조직을 추적해 소탕한 경기 안산단원경찰서 마약범죄수사팀이 대표 성과 사례로 선정됐다.

안산단원서 마약범죄수사팀은 국내에 필로폰을 유통하려던 외국인 마약 조직원 10명을 검거해 이들 중 7명을 구속하고, 해외에 있는 공범 4명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 이들 수사팀이 압수한 필로폰은 약 16㎏으로 약 53만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 시가로는 약 128억원 상당이다.

경찰에 따르면 이 사건 피의자들은 단기 체류 자격으로 입국해 마약 전달 뒤 일주일 이내에 출국하는 방식으로 범행을 저질렀다. 경찰은 국내 단기 체류 자격으로 입국한 이들 일당의 국내 연고나 휴대전화 번호 등 추적 단서가 없어 수사에 어려움을 겪었다.

경찰 관계자는 “(수사팀이) 수일에 걸쳐 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 피의자들의 동선을 하나하나 찾아냈다”며 “처음 검거한 운반책의 투숙 호텔을 확인한 뒤 3일간 잠복수사를 벌인 끝에 객실을 나서는 피의자를 현장에서 체포하는 데 성공했다”고 설명했다.

이번 심의에서는 캄보디아 내 범죄 단지에서 서민 피해자 922명을 상대로 292억원 상당의 투자사기를 벌인 범죄조직의 총책 등 47명을 특정한 뒤, 이들 중 34명 검거하고 범죄수익금 약 27억원을 압수·추징한 제주경찰청 강력범죄수사대도 포상 대상에 포함됐다.

피싱 등 불법자금 세탁을 차단하거나 불법 사금융·성매매·도박사이트 운영자 일당을 검거한 일선 경찰 수사팀 등도 포상 대상에 포함됐다. 교통사고 현장에서 인명 구조에 기여한 경찰관 등도 이름을 올렸다.

포상 대상자들은 약 1주일간 세부 공적 검증을 거친 뒤 포상금을 받는다. 유재성 경찰청장 직무대행은 “앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 포상함으로써 성과 중심의 조직문화를 확고히 정착해 나가겠다”고 밝혔다.