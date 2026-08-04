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본문 요약

경찰이 우수한 성과를 거둔 일선 경찰서 수사팀 등에 포상금을 지급한다.

경찰청은 최근 '제7차 특별성과 포상금 심의위원회'를 열고 뛰어난 성과를 거둔 수사 14건을 선정해 이들 사건 수사팀에 총 1억1700만원의 포상금을 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.

포상 대상으로 선정된 수사팀 중 대량의 필로폰을 국내에 밀반입하려던 국제 마약조직을 추적해 소탕한 경기 안산단원경찰서 마약범죄수사팀이 대표 성과 사례로 선정됐다.

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경찰, 성과 우수 수사팀에 포상…14개 사건에 총 1억1700만원

입력 2026.08.04 09:00

  • 김태욱 기자

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서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

경찰이 우수한 성과를 거둔 일선 경찰서 수사팀 등에 포상금을 지급한다.

경찰청은 최근 ‘제7차 특별성과 포상금 심의위원회’를 열고 뛰어난 성과를 거둔 수사 14건을 선정해 이들 사건 수사팀에 총 1억1700만원의 포상금을 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.

포상 대상으로 선정된 수사팀 중 대량의 필로폰을 국내에 밀반입하려던 국제 마약조직을 추적해 소탕한 경기 안산단원경찰서 마약범죄수사팀이 대표 성과 사례로 선정됐다.

안산단원서 마약범죄수사팀은 국내에 필로폰을 유통하려던 외국인 마약 조직원 10명을 검거해 이들 중 7명을 구속하고, 해외에 있는 공범 4명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 이들 수사팀이 압수한 필로폰은 약 16㎏으로 약 53만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 시가로는 약 128억원 상당이다.

경찰에 따르면 이 사건 피의자들은 단기 체류 자격으로 입국해 마약 전달 뒤 일주일 이내에 출국하는 방식으로 범행을 저질렀다. 경찰은 국내 단기 체류 자격으로 입국한 이들 일당의 국내 연고나 휴대전화 번호 등 추적 단서가 없어 수사에 어려움을 겪었다.

경찰 관계자는 “(수사팀이) 수일에 걸쳐 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 피의자들의 동선을 하나하나 찾아냈다”며 “처음 검거한 운반책의 투숙 호텔을 확인한 뒤 3일간 잠복수사를 벌인 끝에 객실을 나서는 피의자를 현장에서 체포하는 데 성공했다”고 설명했다.

이번 심의에서는 캄보디아 내 범죄 단지에서 서민 피해자 922명을 상대로 292억원 상당의 투자사기를 벌인 범죄조직의 총책 등 47명을 특정한 뒤, 이들 중 34명 검거하고 범죄수익금 약 27억원을 압수·추징한 제주경찰청 강력범죄수사대도 포상 대상에 포함됐다.

피싱 등 불법자금 세탁을 차단하거나 불법 사금융·성매매·도박사이트 운영자 일당을 검거한 일선 경찰 수사팀 등도 포상 대상에 포함됐다. 교통사고 현장에서 인명 구조에 기여한 경찰관 등도 이름을 올렸다.

포상 대상자들은 약 1주일간 세부 공적 검증을 거친 뒤 포상금을 받는다. 유재성 경찰청장 직무대행은 “앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 포상함으로써 성과 중심의 조직문화를 확고히 정착해 나가겠다”고 밝혔다.

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