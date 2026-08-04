이 대통령, 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병·이해민 특사 파견

이재명 대통령이 오는 7일 콜롬비아 보고타에서 열리는 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병 더불어민주당 의원과 이해민 조국혁신당 의원을 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 4일 서면브리핑을 통해 "정부는 오는 7일 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 윤 의원과 이 의원을 이 대통령의 특사로 파견한다"고 밝혔다.

한-콜롬비아 의원친선협회 부회장인 윤 의원을 단장으로 하는 특사단은 콜롬비아 측에 이재명 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 담은 대통령 친서를 전달할 계획이다.