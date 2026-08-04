창간 80주년 경향신문

이 대통령, 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병·이해민 특사 파견

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령이 오는 7일 콜롬비아 보고타에서 열리는 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병 더불어민주당 의원과 이해민 조국혁신당 의원을 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 4일 서면브리핑을 통해 "정부는 오는 7일 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 윤 의원과 이 의원을 이 대통령의 특사로 파견한다"고 밝혔다.

한-콜롬비아 의원친선협회 부회장인 윤 의원을 단장으로 하는 특사단은 콜롬비아 측에 이재명 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 담은 대통령 친서를 전달할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병·이해민 특사 파견

입력 2026.08.04 09:18

  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.08.03 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.08.03 청와대사진기자단

이재명 대통령이 오는 7일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 열리는 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병 더불어민주당 의원과 이해민 조국혁신당 의원을 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 4일 서면브리핑을 통해 “정부는 오는 7일 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 윤 의원과 이 의원을 이 대통령의 특사로 파견한다”고 밝혔다.

한-콜롬비아 의원친선협회 부회장인 윤 의원을 단장으로 하는 특사단은 콜롬비아 측에 이재명 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 담은 대통령 친서를 전달할 계획이다.

특사단은 또 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 취임식 관련 부대 행사에 참석한다. 이를 통해 한-콜롬비아 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제협력을 심화하고, 에너지, 인프라, 교육 등 다양한 분야에서 콜롬비아 신정부와 실질협력을 강화해 나가고자 하는 정부의 의지도 전달할 예정이라고 강 수석대변인은 전했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글