창간 80주년 경향신문

신입 해양경찰관 385명 채용

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해경이 신입 해양경찰관 385명을 뽑는다.

변호사 경감 3명과 일반·해양 분야 경위 공개경쟁채용 20명, 순경 공개경쟁채용 152명, 함정요원·홍보 등 경력경쟁채용 순경 210명이다.

변호사·경위공채·홍보·해양수산계고 분야 32명은 해양경찰청 본청에서, 순경공채·함정요원·중국어·수사·해상교통관제 분야 353명은 각 지방해양경찰청에서 선발할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

신입 해양경찰관 385명 채용

입력 2026.08.04 09:39

수정 2026.08.04 09:43

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

해양경찰청, 14~19일 원서접수

해양경찰청.

해양경찰청.

해경이 신입 해양경찰관 385명을 뽑는다.

해양경찰청은 오는 14일부터 19일까지 신입 해경 채용을 위해 원서접수를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번에 채용하는 해경은 9개 분야에 385명이다. 변호사 경감 3명과 일반·해양 분야 경위 공개경쟁채용 20명, 순경 공개경쟁채용 152명, 함정요원·홍보 등 경력경쟁채용 순경 210명이다.

변호사·경위공채·홍보·해양수산계고 분야 32명은 해양경찰청 본청에서, 순경공채·함정요원·중국어·수사·해상교통관제 분야 353명은 각 지방해양경찰청에서 선발할 예정이다.

지방청별 채용 분야는 응시자의 거주지나 주소지와 관계없이 희망하는 지방청을 선택하여 지원할 수 있다.

원서 접수는 국가공무원 채용 시스템을 통해 진행된다. 변호사 분야는 10월 26일부터 11월 9일까지 별도로 원서접수를 진행한다.

시험은 분야별 특성에 따라 필기시험, 실기시험, 적성·신체·체력검사, 서류전형, 면접시험 등의 절차를 거쳐 진행된다.

경위공채, 순경공채, 함정요원, 수사, 해상교통관제, 해수산계고 분야는 필기시험, 홍보 분야는 실기시험, 중국어 분야는 필기시험과 실기시험을 통해 1차 합격자를 선발한다.

응시 자격과 시험과목, 지방청별 선발인원, 신체·체력검사 기준, 제출 서류 등 자세한 내용은 해양경찰청 및 각 지방청 누리집과 국가공무원 채용 시스템에 게시된 채용시험 공고문을 확인하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글