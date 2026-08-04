신입 해양경찰관 385명 채용

해양경찰청, 14~19일 원서접수

해경이 신입 해양경찰관 385명을 뽑는다.

해양경찰청은 오는 14일부터 19일까지 신입 해경 채용을 위해 원서접수를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번에 채용하는 해경은 9개 분야에 385명이다. 변호사 경감 3명과 일반·해양 분야 경위 공개경쟁채용 20명, 순경 공개경쟁채용 152명, 함정요원·홍보 등 경력경쟁채용 순경 210명이다.

변호사·경위공채·홍보·해양수산계고 분야 32명은 해양경찰청 본청에서, 순경공채·함정요원·중국어·수사·해상교통관제 분야 353명은 각 지방해양경찰청에서 선발할 예정이다.

지방청별 채용 분야는 응시자의 거주지나 주소지와 관계없이 희망하는 지방청을 선택하여 지원할 수 있다.

원서 접수는 국가공무원 채용 시스템을 통해 진행된다. 변호사 분야는 10월 26일부터 11월 9일까지 별도로 원서접수를 진행한다.

시험은 분야별 특성에 따라 필기시험, 실기시험, 적성·신체·체력검사, 서류전형, 면접시험 등의 절차를 거쳐 진행된다.

경위공채, 순경공채, 함정요원, 수사, 해상교통관제, 해수산계고 분야는 필기시험, 홍보 분야는 실기시험, 중국어 분야는 필기시험과 실기시험을 통해 1차 합격자를 선발한다.

응시 자격과 시험과목, 지방청별 선발인원, 신체·체력검사 기준, 제출 서류 등 자세한 내용은 해양경찰청 및 각 지방청 누리집과 국가공무원 채용 시스템에 게시된 채용시험 공고문을 확인하면 된다.