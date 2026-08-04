무조건 빨리? 화요일에? 항공권, 언제 사야 가장 저렴할까

‘화요일 새벽에 예약하면 가장 싸다’, ‘출발 1년 전에 예매해야 최저가를 잡을 수 있다.’

여행을 준비하다 보면 한 번쯤 접하는 이야기다. 하지만 항공권은 일반적인 소비재와 다르다. 같은 항공편, 같은 좌석이라도 예약 시점에 따라 가격이 수십만 원까지 차이 나는 일도 비일비재하다. 이는 항공사가 수익관리(Revenue Management) 시스템을 통해 항공권 가격을 운영하기 때문이다.

항공은 비행기가 이륙하는 순간 판매되지 않은 좌석의 가치가 ‘0’원으로 사라지는 산업이다. 반대로 모든 좌석을 낮은 가격에 판매하면 수익성이 떨어진다. 항공사는 예약률과 수요를 예측해 운임을 탄력적으로 조정하며 수익을 극대화한다.

그 결과 같은 이코노미석도 하나의 가격으로 판매되지 않는다. 항공사는 객실을 여러 운임 등급(Fare Class)으로 나누고, 각 등급마다 가격과 환불·변경 조건, 마일리지 적립 기준 등을 달리 적용한다. 저렴한 운임은 판매 좌석 수가 제한되는 경우가 일반적이며, 해당 등급이 모두 판매되면 더 높은 운임으로 자동 전환된다.

또한 가격은 예약 시점뿐 아니라 잔여 좌석, 계절적 수요, 연휴, 경쟁 항공사의 운임 정책, 환율, 유류할증료 등 다양한 요인이 복합적으로 반영돼 결정된다. 예약이 예상보다 빠르게 늘어나면 저가 운임 판매를 조기에 종료하기도 하고, 반대로 예약률이 기대에 미치지 못하면 특가 운임을 추가로 공급하는 경우도 있다.

‘무조건 빨리 예약할수록 저렴하다’는 통념도 항상 옳지 않다. 항공권 판매 초기에는 프로모션 운임이 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 경쟁 상황이나 예약 추이에 따라 가격이 조정될 가능성이 있기 때문이다. 다만 여름휴가와 설·추석 연휴처럼 수요가 집중되는 성수기에는 저렴한 운임 등급이 빠르게 소진되는 만큼, 일찍 예약하는 편이 유리한 경우가 많다.

전문가들은 항공권을 보다 합리적으로 구매하려면 가격을 예측하기보다 변동을 꾸준히 확인하는 것이 현실적인 전략이라고 조언한다. 구글의 항공권 검색 서비스 ‘Google Flights’는 과거 운임 데이터를 기반으로 현재 가격 수준과 향후 가격 변동 가능성을 보여주는 ‘가격 인사이트(Price Insights)’와 ‘가격 추적(Price Tracking)’ 기능을 제공한다.

비성수기에는 이러한 기능을 활용해 가격 흐름을 살피고, 여행 일정에 여유가 있다면 출발일이나 귀국일을 하루 정도 조정하거나 인접 공항까지 검색 범위를 넓혀보는 것도 운임을 낮추는 데 도움이 될 수 있다.

항공권에는 ‘최저가 공식’이 있는 것이 아니라 ‘가격이 결정되는 원리’가 있다. 특정 요일이나 시간보다 수요와 공급의 흐름을 이해하는 것이 합리적인 항공권을 찾는 지름길이다.