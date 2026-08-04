피서철인데···동해 묵호시장 상가 화재

화재발생 2시간 40여분만에 완전 진화 “피해 상인들 조속한 생업복귀 지원”

4일 오전 6시 11분쯤 강원 동해시 묵호진동 묵호항 맞은편 묵호시장 내 한 건어물 점포에서 불이 났다. 소방당국은 진화 인력 116명과 장비 33대를 투입해 이날 오전 8시 58분쯤 불을 모두 껐다.

불이 번지면서 상가 1동을 비롯해 3개 점포가 전소되고, 인근 3개 점포가 부분 소실된 것으로 알려졌다. 불이 난 상가에 있던 주민 2명은 사전에 대피해 인명피해는 없었다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

동해시는 소방·경찰 등 관계기관의 현장 조사와 안전조치가 원활하게 이루어질 수 있도록 적극적으로 협조하는 한편 피해 상인들의 조속한 생업 복귀와 시장 정상화를 위한 후속 조치를 준비하고 있다.

피서철 많은 관광객이 찾는 묵호시장과 묵호권 관광지의 특성을 고려해 현장 조사가 마무리되면 고압세척 차량과 청소 인력을 투입해 그을음 제거와 환경정비, 탈취 작업 등을 진행하기로 했다.

채시병 동해시 안전도시국장은 “현재는 관계기관의 현장 조사와 안전 확보가 가장 우선인 만큼 조사에 적극적으로 협조하고 있다”며 “조사가 마무리되는 즉시 환경정비와 복구 지원을 신속히 추진해 피해 상인의 일상 회복과 시장 정상화에 최선을 다하겠다”고 말했다.