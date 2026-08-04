불꽃쇼부터 해변포차까지···제30회 부산바다축제, 7일 다대포서 개막

부산시는 오는 7일부터 13일까지 사하구 다대포해수욕장 일대에서 ‘제30회 부산바다축제’를 연다고 4일 밝혔다.

축제 첫날인 7일 오후 8시에는 개막행사와 함께 ‘다대 불꽃쇼’가 펼쳐진다. 다대포 해수욕장을 상징하는 일몰 시간에 맞춰 바지선 3대를 활용해 17분간 해상 와이드 불꽃을 연출한다.

축제 기간 백사장에는 2000석 규모의 해변포차인 ‘다대포차’(7~13일)가 운영된다. 8일과 9일에는 헤이즈, 폴킴 등이 출연하는 포차 무대 공연이 열린다. 오픈형 비치클럽인 ‘선셋 비치클럽’(7~9일)과 부산 지역 10개 대학이 참여하는 대학 연합 축제 ‘청춘해(海)방구역’(10~11일)도 마련된다.

12일에는 ‘다대포 포크락 콘서트’가, 13일에는 지역 어린이합창단 등이 출연하는 ‘열린바다 열린음악회’가 이어진다.

부산시는 개막일 안전을 위해 백사장 내 관람 인원을 약 3만5000명으로 제한하는 총량제를 적용한다. 개막일인 7일 오후 4시부터 다대로 1개 차로와 인근 공영주차장 3곳을 통제한다.

전재수 부산시장은 “30회를 맞이한 부산바다축제를 통해 다대포 등 서부산의 매력을 즐기시길 바란다”며 “시민과 관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 안전 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.