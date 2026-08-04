한은 “8월 물가, 7월보다 높아질 것”…통신료 할인 기저효과

한국은행이 지난달 소비자물가 상승률이 3개월 만에 2%대로 내려왔으나 이달 물가 상승폭은 지난달보다 확대할 것으로 예상된다고 4일 밝혔다.

이지호 한은 부총재보는 이날 오전 한은에서 물가상황 점검회의를 열고 “7월 소비자물가는 석유류 최고가격 인하, 농산물 가격 하락 등의 영향으로 6월보다 상승폭이 둔화했다”면서도 “8월 소비자물가 상승률은 작년에 있었던 일부 이동통신사의 대규모 통신요금 할인 기저효과에 크게 영향받아 7월보다 높아질 것으로 예상된다”고 말했다.

지난달 소비자물가는 1년 전보다 2.8% 오르며 지난 4월(2.6%) 이후 3개월 만에 2%대로 복귀했다. 석유 최고가격제 등 물가를 잡기 위한 정부 정책이 시행 중이지만, 지난해 8월 물가상승률(1.7%)이 워낙 낮았던 만큼 이달 물가상승률엔 기저효과가 반영될 것이란 분석이다. 지난해 8월엔 대규모 해킹 공격을 받은 SK텔레콤이 고객 통신요금 할인에 나서며 휴대전화료가 21.0% 하락해 전체 물가상승률을 끌어내렸다.

이 부총재보는 지난달 물가 지표에 대해 “석유류와 농축산물 비중이 높은 생활물가 상승률이 2.5%로 큰폭 낮아졌다”고 진단했다. 다만 근원물가는 비용 충격 전이 등으로 내구재 가격 오름폭이 확대되면서 상승률이 소폭 커졌다고 분석했다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 지난달 2.6% 오르며, 2023년 12월(2.8%) 이후 최대 상승폭을 기록했다.

한은은 정부의 물가안정 대책이 있지만 경계심을 갖고 물가 상황을 점검하겠다고 밝혔다.