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G마켓, 유료회원 대상 무료반품 서비스 시작···월 3회까지

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본문 요약

G마켓이 유료 멤버십 '꼭' 회원을 대상으로 무료반품 서비스를 시작한다.

G마켓은 단순 변심으로 인한 반품도 가능한 무료반품 서비스를 신설한다고 4일 밝혔다.

'꼭' 회원이 G마켓의 도착 보장 서비스인 '스타배송' 상품을 구입한 경우에 무료반품이 가능하다.

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G마켓, 유료회원 대상 무료반품 서비스 시작···월 3회까지

입력 2026.08.04 10:41

  • 정대연 기자

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G마켓 무료반품. G마켓 제공

G마켓 무료반품. G마켓 제공

G마켓이 유료 멤버십 ‘꼭’ 회원을 대상으로 무료반품 서비스를 시작한다.

G마켓은 단순 변심으로 인한 반품도 가능한 무료반품 서비스를 신설한다고 4일 밝혔다. ‘꼭’ 회원이 G마켓의 도착 보장 서비스인 ‘스타배송’ 상품을 구입한 경우에 무료반품이 가능하다. G마켓과 옥션에서 각각 월 최대 3회까지 신청할 수 있고, 배송 완료 후 7일 이내에 반품을 신청해야 한다. 해외배송 상품, 설치가 필요한 상품 등 일부는 무료반품 대상에서 제외된다.

무료반품으로 발생하는 비용은 G마켓에서 전액 부담해 입점 판매자는 따로 비용이 들지 않는다. 무료반품은 동탄 메가물류센터와 제휴 풀필먼트사의 물류센터를 활용하는 일반 ‘스타배송’ 판매자 상품에 우선 적용한다. 판매자가 직접 재고와 출고를 관리하는 ‘판매자 스타배송’ 상품에는 향후 순차적으로 무료배송 확대 적용을 검토할 계획이다.

G마켓은 무료반품 서비스 시작을 알리기 위한 ‘맘 편히 무료반품’ 기획전을 진행한다. 고객이 많이 찾고 무료반품이 가능한 미용가전, 주방가전, 디지털기기, 생활용품, 주방용품 등으로, 주말에도 다음날 도착을 보장한다.

국내 전자상거래 업계에선 일정한 요건을 충족하면 소비자 단순 변심으로 인한 반품에 대해서도 무료 서비스를 제공하는 게 대세로 자리잡았다. 쿠팡에선 유료 멤버십 ‘와우’ 회원이 구매한 ‘로켓배송’ 상품에 대해 배송 완료 후 30일 이내에 횟수 제한 없이 무료반품이 가능하다. 네이버·11번가·SSG닷컴·알리익스프레스·테무·쉬인 등에서도 제한적으로 무료반품을 할 수 있다.

영문번역(English Translation)
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