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본문 요약

강원 강릉시는 4일부터 수요응답형 시티콜버스 무상 실증 운행을 시작한다고 밝혔다.

강릉시와 현대자동차는 이번 1단계 실증을 통해 차량의 자율주행 센서를 활용한 운행구간 자율주행 자료를 수집할 예정이다.

이용 수요를 비롯해 호출·배차 패턴, 운행 효율성, 정류장별 이용 현황 등을 종합적으로 분석해 서비스 노선과 운영 방식을 보완하고, 향후 무인 자율주행 DRT 실증의 기반 자료로 활용할 방침이다.

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강릉시 ‘수요응답형 시티콜버스’ 무상 실증 시작···셔클앱·전화 호출로 예약

입력 2026.08.04 10:43

  • 최승현 기자

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안목~연곡 ‘시티콜버스’ 무료 운행 자율주행 실증

수요응답형 시티콜버스. 강릉시 제공

수요응답형 시티콜버스. 강릉시 제공

강원 강릉시는 4일부터 수요응답형 시티콜버스 무상 실증 운행을 시작한다고 밝혔다.

이번 무상 실증은 지난 2월 강릉시와 현대자동차가 체결한 교통 소외지역 자율주행 DRT(수요응답형 운행체계) 실증 업무협약의 후속 조치다.

단계별 실증사업 가운데 1단계 서비스 운영 실증에 해당한다.

강릉시와 현대자동차는 이번 1단계 실증을 통해 차량의 자율주행 센서를 활용한 운행구간 자율주행 자료를 수집할 예정이다.

이용 수요를 비롯해 호출·배차 패턴, 운행 효율성, 정류장별 이용 현황 등을 종합적으로 분석해 서비스 노선과 운영 방식을 보완하고, 향후 무인 자율주행 DRT 실증의 기반 자료로 활용할 방침이다.

강릉 수요응답형 시티콜버스 이용 방법. 강릉시 제공

강릉 수요응답형 시티콜버스 이용 방법. 강릉시 제공

강릉시는 앞서 현대자동차와의 업무협약을 통해 무인 자율주행 DRT 실증을 위한 행정적 지원과 제반 여건을 마련하기로 했다.

현대자동차는 자율주행 기능이 탑재된 차량 2대와 DRT 예약 플랫폼 ‘셔클’을 제공하는 역할을 담당한다.

시티콜버스는 셔클(Shucle) 앱 또는 전화 호출 콜센터를 통해 이용할 수 있다.

운행 시간은 오전 8시부터 오후 6시까지다.

이번 실증기간 이용요금은 무료다.

운행차량은 CV1으로 최대 12명까지 탑승할 수 있다.

운영구역은 시티버스 일부 구간에 해당하는 안목해변~연곡면사무소 사이의 정류장 구간으로 수요응답형 운영을 통해 시민과 관광객의 이동 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

임신혁 강릉시 ITS추진과장은 “이번 수요응답형 시티콜버스 무상 실증은 지난 업무협약 이후 시민이 체감할 수 있는 첫 번째 서비스 구현 단계라는 점에서 의미가 크다”며 “운영 과정에서 시민과 관광객의 의견을 적극적으로 반영해 수요응답형 교통 모델을 강릉에 맞게 검증하고, 향후 무인 자율주행 DRT 실증으로 연계해 나가겠다”고 말했다.

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