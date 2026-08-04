미국 조미료 ‘에브리띵 베이글 시즈닝’ 중고거래 차단…경찰 “마약류 성분 검출”

경찰이 마약류 성분이 포함된 해외 조미료가 국내 중고거래 플랫폼 등에서 거래되는 사실을 확인하고 차단 조치했다. 경찰은 이러한 제품을 거래할 경우 판매자와 구매자 모두 처벌될 수 있다며 주의를 당부했다.

서울 마포경찰서는 4일 마약류 성분이 포함돼 국내 반입 금지된 해외 조미료가 온라인 중고거래 플랫폼에서 거래되는 사실 확인해 최근 거래를 차단했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 적발된 해외 조미료는 미국 업체 트레이더조스(TRADER JOE’S)가 만든 ‘에브리띵 베이글 시즈닝’(Everything but The Bagel Sesame Seasoning Blend) 제품이다. 해외여행 기념품 등으로 국내에 반입돼 1병당 약 4000~8000원 수준으로 거래돼왔다. 국립과학수사연구원 감정 결과 이 제품에는 양귀비 씨앗이 포함됐고 모르핀·코데인 등 마약류 성분이 검출됐다.

경찰은 “해당 제품은 마약류관리법 적용 대상”이라며 “판매자뿐 아니라 구매자도 형사처벌 대상이 될 수 있다”고 밝혔다. 일부 거래자는 마약류 성분이 포함된 사실을 알고도 거래를 시도한 것으로 경찰은 파악됐다.

경찰은 지난달 중고거래 플랫폼 운영사 측에 통보해 해당 제품의 거래 차단을 요청했다. 플랫폼 측은 이를 수용해 지난달 27일 해당 제품 관련 게시글이 노출되지 않도록 조치했다. 플랫폼 측은 해당 품목에 대한 모니터링을 강화하고, 거래 등록 시 ‘거래 제한 안내’가 표시되도록 조치했다.

경찰은 해외에서 판매되는 상품이 국내에서 마약류·수입금지 품목에 해당할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다. 마포서 관계자는 “해외 식품을 국내에서 판매하거나 구매하기 전 관련 규정을 반드시 확인하길 바란다”며 “마약류 성분이 포함된 제품의 유통이 확인될 경우 엄정하게 대응할 것”이라고 밝혔다.