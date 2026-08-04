29년만에 체포한 중국 택시기사 살해범···경찰 “중국으로 송환”

택시기사 강도살해 중국인 한국서 불법체류자 거주 중국 수사당국 공조요청에 우리 경찰 잠복 후 체포

1997년 3월 10일 중국 톈진에서 택시기사가 살해됐다. 택시기사를 살해한 범인은 중국인 A씨(당시 20대·50)와 B씨였다. 이들은 택시기사를 상대로 강도범행을 저지르다 저항하는 기사를 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아났다.

하지만 A씨는 범행을 저지르고도 29년간 처벌받지 않고 도망자 생활을 이어왔다. 그가 마지막으로 발견된 곳은 한국이었다.

경기남부경찰청 마약범죄수사대는 출입국관리법 위반 혐의로 중국인 A씨를 지난달 현행범으로 체포해 중국에 강제송환했다고 4일 밝혔다. 불법체류자 신분으로 한국에 머물던 A씨는 중국 수사당국의 공조 요청을 받은 우리 경찰이 탐문 등을 통해 검거했다.

중국 수사 당국은 사건 발생 24년 만인 지난 2021년 9월 DNA 분석을 통해 공범인 B씨를 먼저 검거했다. 이후 함께 강도살인을 벌인 A씨를 특정하고 수사를 벌여왔다. 당시 A씨가 한국에 체류 중이라는 사실을 파악한 중국 수사 당국은 인터폴 적색수배를 하는 등 한국 경찰에 공조를 요청했다.

경찰은 마약범죄수사대 내 국제공조계에 이 사건을 맡겨 지난 3월 수사에 착수했다. 경찰은 A씨가 과거 거주했던 지역 등을 탐문해 전남 목포의 주거지 인근에서 수일간 잠복한 끝에 지난달 2일 그를 검거했다.

A씨는 중국 내에서 도피 생활을 하다 2017년 선원취업 비자 E-10을 발급받아 국내로 입국한 것으로 파악됐다. 그는 2022년 3월 비자발급 만료로 불법체류자 신분이 됐으며, 이후엔 충남 서천지역 등을 오가며 꽃게잡이 일을 한 것으로 알려졌다.

A씨는 국내 도피 과정에서 수사기관이 추적할 것을 대비해 본인 명의의 휴대폰과 계좌 등을 의도적으로 사용하지 않았고, 평상시에는 마스크를 착용하는 등 수사망을 피하기 위해 극도로 조심했다.

경찰은 A씨가 불법체류자 신분인 점을 고려해 우선 출입국관리법 위반 혐의를 적용해 현행범 체포해 보호조치 하다가 최근 인천공항에서 중국 수사당국에 A씨를 인계했다.

경찰 관계자는 “중국 공안부가 A씨 검거에 대해 감사의 뜻을 전해왔다”며 “이번 일이 앞으로 한국과 중국 간 해외도피사범 수사 공조가 확대되는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.