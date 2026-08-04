상반기 등록 자동차 60%는 친환경차…중국, 전기차 앞세워 독일 꺾고 수입차 1위 올라

올해 상반기 국내에 신규등록된 자동차 10대 중 6대가 전기차 등 친환경차인 것으로 나타났다. 정부의 전기차 보조금 조기 집행과 중동전쟁으로 인한 고유가 상황 등 외부·정책 요인이 맞물린 영향으로 분석된다. 중국산 전기차의 유입이 빠르게 확대되는 상황에서 국내 제조 기반을 보호할 필요가 있다는 지적이 나온다.

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 4일 ‘2026년 상반기 국내 자동차 신규등록현황 분석’ 보고서를 발간하고, 상반기 국내 자동차 신규 등록 대수가 지난해 상반기보다 1.3% 늘어난 총 85만636대를 기록했다고 밝혔다. 정부 전기차 보조금 조기 집행, 개별소비세 감면 일몰 전 출고 집중 현상, 법인·대여사업자 수요 확대 등이 고환율·고유가로 인한 하강 압박을 방어했다고 KAMA는 분석했다.

동력원별로는 전기를 동력으로 사용하는 친환경차의 신규등록 비중이 지난해 상반기 46.1%에서 올 상반기엔 57.8%로 늘었다. 특히 전기차(BEV)는 지난해 상반기보다 113.6% 늘어난 19만8509대가 등록되면서 전체 신규등록 대수 중 23.3%를 차지했다. 정부의 전기차 전환지원금 신설과 보조금 조기 집행, 고유가 등 요인이 작용한 영향으로 풀이된다. 하이브리드차량(HEV)의 신규등록 대수는 28만9814대로 전체 34.1%를, 수소 전기 차량은 3175대로 0.4%를 차지했다.

반면 순수 내연기관차의 판매 비중은 지난해 상반기 53.7%에서 올 상반기 42%로 11.7%포인트 줄었다. 특히 디젤차는 승용 트림 폐지·일부 차종의 공급 제한으로 59.5% 줄었다.

수입차 시장에도 이런 흐름이 반영됐다. 올해 상반기 수입차 등록 대수는 지난해 같은 기간보다 30% 늘어 국내 시장의 22.7%를 차지했다. 테슬라 중국산 모델, 비야디(BYD), 폴스타 등 중국 생산 프리미엄·보급형 전기차 유입이 늘어난 영향이 컸다.

중국은 올 상반기 국내에 신규등록된 수입차 중 41.2%를 차지해 자동차 수입국 1위에 올라섰다. 반면 지난해 상반기 수입차 점유율의 40.3%를 차지했던 독일은 올해 상반기 30.1%를 차지해 1위 자리를 빼앗겼다.

한편 상반기 신차 판매의 주요 특징 중 하나는 개인구매자 수요가 줄고, 법인·대여사업자 수요가 늘어난 점도 꼽힌다. 고금리와 가계부채로 개인구매의 부담이 늘면서다. 개인구매는 지난해 상반기보다 3.3% 감소했지만, 법인·대여사업자의 구매는 10.5% 늘어난 29만6747대로 나타났다.

KAMA 관계자는 “중국산 전기차의 급격한 유입은 가격 하락 및 소비자 선택권 확대라는 긍정적 측면이 있다”면서도 “국내 제조 기반 위축과 공급망 경쟁 압력을 가중하고 있는 만큼 국산차 가격 경쟁력 확보 및 생태계 보호책 마련이 필요하다”고 말했다.