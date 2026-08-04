인천공항, 6조9000억 우즈벡 타슈겐트 신공항 개발사업 참여

2031년 개항 후 31년간 운영

인천국제공항공사가 우즈베키스탄 수도 타슈겐트 신공항 개발사업에 참여한다. 타슈겐트 공항이 개항하면 31년간 운영한다.

인천공항공사는 지난달 29일 우즈베키스탄 정부와 ‘타슈켄트 신공항 개발 및 운영을 위해 양허각서 및 정부지원계약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

타슈켄트 신공항 개발사업은 사우디아라비아 국적의 인프라 투자기업인 비전 인베스트사(Vision Invest)가 우즈베키스탄 정부에 민간제안방식으로 제안해 추진되는 신공항 개발 프로젝트이다.

타슈켄트 신공항 개발사업은 민간에서 건설 후 정부에 소유권을 이전하고, 민간에서 운영을 맡는 BTO(Build Transfer Operate) 방식의 민관투자개발사업(Public-Private Partnership·PPP)으로 진행된다.

개발사업을 추진하는 글로벌 민간 컨소시엄은 사업을 주관하는 비전 인베스트사가 45%, 재무적 투자자인 일본 소지츠 30%, 공항 운영을 하는 인천공항공사가 7.5%(6448만달러), 정책자금을 지원하는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 7.5%, 공공 파트너인 우즈벡 공항공사가 10% 를 투자한다.

타슈켄트 신공항은 기존 타슈켄트 공항 남쪽 약 35km 지점인 타슈켄트주 우르타치르치크 및 키이치르치크 구역에 건설될 예정이다. 총 사업비는 45억달러(6조 9000억원)이다. 지난해 타슈겐트공항은 여객 872만명이 이용, 전체 우즈벡 여객의 64.6%를 점유했다.

인천공항공사는 공항 운영사로서 5400만명이 이용할 여객터미널과 주차장 등 신공항 건설단계부터 참여한 후 2031년 개항하면 31년간 타슈겐트 신공항을 전담 운영한다.

2025년 10월 인천공항공사는 ‘타슈겐트 신공항 운영 서비스 계약’을 체결해 공항 건설 및 운영 전반에 걸친 컨설팅 계약을 체결, 2033년까지 348억원의 컨설팅 수익과 함께 향후 타슈겐트 운영에 따른 배당금도 받을 것으로 기대된다.

앞서 2025년 인천공항공사는 연간 300만명이 이용하는 우즈베키스탄 우르겐치공항 개발운영사업자로 선정돼 2029년 개항을 목표로 건설 준비 등을 하고 있다. 인천공항공사는 우르겐치공항이 개항하면 2047년까지 19년간 운영한다.

인천공항공사는 연내 타슈겐트 신공항 건설을 전담할 자회사를 현지에 설립할 예정이다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 “신공항 개발은 공항 건설 및 운영 분야 전문 노하우가 필요한 최고 난도 해외공항 사업”이라며 “이번 수주를 통해 인천공항이 중앙아시아와 중동 등 전 세계로 K-공항을 수출하고 국내기업 동반 진출도 확대함으로써 한국 경제의 성장엔진 역할을 충실히 이행하겠다”고 말했다.