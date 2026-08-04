미 전 북한인권특사 “인도적 목적 방북 제한 완화 필요”

버락 오바마 미국 행정부 시절 북한인권특사가 인도적 대북 지원을 목적으로 하는 미국인의 북한 방문 신청에 대해선 미 국무부가 방북 허가를 쉽게 내줘야 한다고 촉구했다.

로버트 킹 전 북한인권특사는 3일(현지시간) 미 싱크탱크 한미경제연구소(KEI) 홈페이지에 게재한 기고문에서 이같이 주장했다.

미 당국은 2017년 미국인 대학생 오토 웜비어가 북한에 억류됐다가 혼수상태로 풀려난 직후 숨지자 북한 여행을 금지했다. 이 조치가 매년 갱신되면서 2027년 8월 말까지 연장된 상황이다.

킹 전 특사는 지난 10년간의 금지 조치가 어떤 성과를 거뒀는지, 북한에 어떤 변화를 가져왔는지에 대한 공개적 평가가 없었다면서 관광객뿐만 아니라 미 인도주의 활동가들의 방북도 막힌 상태라고 전했다.

이어 금지 조치 이후 소수의 미국 시민이 인도적 목적으로 예외를 인정받아 북한을 방문하기는 했지만 2017년 이전보다는 현저히 작은 규모라면서 미국 정부가 미국 국민에 대한 방북 금지 조치를 재고해야 할 시점이 됐다고 주장했다. 그는 인도주의 활동가들은 북한 관리들을 상대하는 데 더 능숙하고 경험이 풍부하다며 이들이 북한에 간다면 그 경험이 도움이 될 수 있다고 주장했다.

킹 전 특사는 방북 신청에 비용이 많이 들어 미국의 인도지원 단체들에 부담이 되는 실정이라면서 시간적 지연과 여행 서류 발급 비용 등 없이 인도지원 활동가들이 방북 허가를 받을 수 있어야 한다고 했다.

다만 그는 관광 목적의 방북 금지는 여전히 유효하다고 지적했다.

도널드 트럼프 미 행정부는 북한 비핵화를 목표로 내세우면서도 북한과의 조건 없는 대화에 열려있다는 입장이다. 북한은 ‘비핵화 불가’의 입장을 고수하고 있다.

킹 전 특사는 오바마 행정부 시절인 2009년 11월부터 2017년 1월까지 북한인권특사를 지냈으며 현재는 KEI 비상근 석좌연구위원으로 활동 중이다.