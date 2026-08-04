삼양, 불닭 캐릭터 ‘페포’ 공식 스토어 개장

삼양식품그룹이 불닭 브랜드의 캐릭터 ‘페포(PEPPO)’의 공식 브랜드 스토어를 열었다. 불닭 브랜드의 세계관을 확장해 불닭볶음면 등 라면으로 불닭 브랜드를 처음 접한 전 세계 소비자들의 소비 영역을 넓히려는 전략이다.

삼양식품그룹 지주사인 삼양라운드스퀘어 계열사 삼양애니는 불닭 브랜드의 글로벌 캐릭터 지식재산권(IP) ‘페포’의 공식 브랜드 스토어 ‘페포월드샵’을 개장했다고 4일 밝혔다. 앞서 삼양애니는 지난 6월 페포 세계관을 담은 ‘페포월드닷컴’을 열고 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

페포월드샵은 페포 관련 상품을 직접 구매할 수 있는 온라인 스토어다. 전 세계 불닭 소비자들의 관심이 자연스럽게 브랜드 경험으로 이어질 수 있도록 기획했다.

페포월드샵에서는 페포의 캐릭터성과 불닭 브랜드의 핵심 철학인 ‘Burn’을 재치 있게 녹여낸 다양한 공식 상품을 선보인다. 대표 상품인 페포 플러시 인형(봉제 인형)과 플러시 키링은 재생 페트 소재를 비롯한 고급 원단을 사용해 완성도를 높였다. 다양한 표정의 페포 수면안대, 말랑하고 쫀득한 촉감의 모찌 스트레스볼, 반려동물용 실리콘 풉백 키링, 양면 담요 파우치 등도 판매한다. 페포월드샵 개장을 기념해 주요 상품을 10% 할인한 가격으로 판매한다.

삼양애니는 불닭 소비자들이 일상 속에서 브랜드의 정체성을 경험할 수 있도록 페포를 글로벌 라이프스타일 IP로 육성해 나간다는 방침이다. 오는 9월 미국 페포월드샵 스토어 개장을 추진하는 등 전 세계 소비자들과의 접점을 넓혀갈 예정이다.

삼양애니 관계자는 “페포월드샵은 전 세계 소비자들이 페포 콘텐츠를 다양하게 즐기고 브랜드와 지속적으로 소통할 수 있도록 마련한 공간”이라며 “콘텐츠와 상품을 유기적으로 연결해 전 세계 팬덤을 확대하고 페포를 글로벌 캐릭터 IP로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.