폭염 속 서울 폐지 수집 어르신 2400명···91%가 70대 이상

서울에서 폐지를 수집하는 어르신 2400명 가운데 91%가 70대 이상인 것으로 나타났다. 3명 중 2명은 생계비 마련을 위해 폐지를 줍는 것으로 조사됐다.

4일 서울시 실태조사 결과에 따르면 현재 서울에서 폐지를 수집하는 어르신은 약 2400명이다. 이중 80대 이상이 52%, 70대가 39%로 전체의 91%가 70대 이상 고령층이다. 이들은 폐지를 수집하는 이유로 ‘생계비 마련’(67%)을 가장 많이 꼽았다.

폐지 수집 어르신 중 59%는 폐지 수집 외 다른 일자리에 참여할 의향이 없다고 답했다. 다른 일을 하지 않는 이유는 ‘혼자 자유롭게 일할 수 있어서’가 55%, ‘익숙한 일이어서’가 25%였다. 공공일자리에 참여하더라도 폐지 수집을 계속하겠다는 응답도 65.5%에 달했다.

서울시는 어르신들이 보다 안전한 작업 여건 하에서 안정적인 소득을 얻을 수 있도록 ‘폐지 수집 어르신 일자리 사업단’을 운영하고 있다. 어르신이 수집한 폐지를 지정 판매처에 가져가면 폐지 판매대금에 보조금을 더해 급여를 지급하는 공공일자리 사업이다. 참여 어르신은 기존 폐지 판매수입의 약 2배 수준을 받을 수 있다.

현재 서울 폐지 수집 어르신 가운데 57.5%(1382명)이 일자리 사업단에 참여하고 있다. 서울시는 “폐지 수집을 일률적으로 중단하도록 하기보다 어르신들이 익숙한 활동을 안전하게 이어갈 수 있도록 사업 참여를 확대할 계획“이라고 말했다.

서울시는 지원시스템에 등록된 폐지 수집 어르신이 일하는 과정에서 사망하거나 후유장애·부상 등 피해를 입었을 때 보험금을 받을 수 있도록 안전보험 가입을 지원한다. 모자·쿨토시·쿨타올·넥쿨러·식염포도당 으로 구성된 폭염예방키트도 제공하고 있다. 경량리어카 300대, 야광조끼 1558개, 안전모 1141개, 리어카 부착조명 871개 등도 지급했다.

건강관리가 필요한 어르신에게는 보건소 방문건강관리 인력이 직접 찾아가거나 전화로 상담하는 맞춤형 서비스를 제공한다.

서울에 처음으로 폭염중대경보가 내려진 이날 오전 오세훈 서울시장은 용산구 효장동 일대 골목을 찾아 폐지 수집 어르신 집중 돌봄 캠페인에 참여했다. 서울 전역 자원봉사 활동가 767명이 폐지 수집 어르신 1000명에게 직접 폭염 예방물품을 전달하고 안부와 건강 상태를 살피는 캠페인으로, 이달 말까지 진행한다.

오 시장은 “폭염대책은 무더위쉼터와 그늘막 같은 시설 확충에 그치는 것이 아니라 실제로 더위 속에서 생활하고 일하는 시민들을 직접 찾아가 보호하는 데까지 이어져야 한다”며 “특히 골목과 이면도로처럼 행정의 손길이 닿기 어려운 현장까지 세심하게 살피겠다”고 말했다.