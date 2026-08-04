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‘폭염 비상1단계’ 가동한 대전시, 무더위쉼터·건설현장 안전점검

입력 2026.08.04 11:30

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지영한 대전시 정무경제과학부시장(오른쪽에서 두 번째)이 4일 관내 건설공사 현장을 찾아 폭염 대응 안전수칙과 노동자 보호 대책 이행 여부 등을 점검하고 있다. 대전시 제공

지영한 대전시 정무경제과학부시장(오른쪽에서 두 번째)이 4일 관내 건설공사 현장을 찾아 폭염 대응 안전수칙과 노동자 보호 대책 이행 여부 등을 점검하고 있다. 대전시 제공

연일 지속되는 폭염에 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한 대전시가 무더위쉼터와 관내 건설 현장 등에 대한 폭염 대응 상황 점검에 나섰다.

지영한 대전시 정무경제과학부시장은 4일 무더위쉼터로 운영 중인 관내 경로당을 방문해 냉방시설 운영 실태와 이용 현황 등을 점검했다.

지 부시장은 이날 건설공사 현장도 방문해 폭염 대응 안전수칙 이행 여부를 점검하고, 충분한 휴식 시간 보장과 온열질환 예방조치 등 노동자 보호 대책 이행 여부를 확인했다.

시는 지역에 내려진 폭염경보에 대응하기 위해 전날 폭염 위기경보를 ‘심각’ 단계로 격상하고, 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 긴급 가동했다.

각 자치구에 독거 노인과 노숙인, 야외 작업자 등 폭염 취약계층에 대한 안전 관리와 예찰 활동을 당부했으며, 매일 폭염 대응 현장을 점검해 시민 안전을 확보하겠다는 계획이다.

유관기관 비상근무체계를 유지하면서 폭염특보와 기온 변화 등 기상 상황을 수시 모니터링해 인명 피해 우려가 있는 경우 즉각적인 현장 대응에 나설 방침이다.

지 부시장은 “폭염은 시민의 생명과 안전을 위협하는 재난으로, 현장에서 작은 위험 요소도 놓치지 않는 세심한 대응이 필요하다”며 “특히 어르신과 야외 노동자 등 폭염에 취약한 시민들의 안전을 지킬 수 있도록 현장 중심 대응을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

대전에는 지난 1일부터 폭염경보가 발효된 상태로, 이날 낮 최고기온은 37도에 이를 것으로 보인다.

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