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겨울 제설차로 아스팔트 식힌다…충북도, 도심 열섬현상 완화 위해 투입

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본문 요약

충북도가 폭염과 도심 열섬현상을 완화하기 위해 겨울철 제설장비를 활용해 노면 살수작업에 나선다.

충북도는 오는 5일부터 기상특보가 해제될 때까지 청주시 오창읍과 증평군 일원 주거밀집지역 인근 국지도 및 지방도를 중심으로 노면 살수작업을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 살수작업에는 겨울철 제설 장비인 '염수교반용 차량'이 투입된다.

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겨울 제설차로 아스팔트 식힌다…충북도, 도심 열섬현상 완화 위해 투입

입력 2026.08.04 11:36

  • 이삭 기자

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충북도가 폭염 속 아스팔트 열기를 식히기 위해 오는 5일부터 겨울철 제설 장비인 ‘염수교반용 차량’을 투입한다. 사진은 염수교반용 차량 모습. 충북도 제공.

충북도가 폭염 속 아스팔트 열기를 식히기 위해 오는 5일부터 겨울철 제설 장비인 ‘염수교반용 차량’을 투입한다. 사진은 염수교반용 차량 모습. 충북도 제공.

충북도가 폭염과 도심 열섬현상을 완화하기 위해 겨울철 제설장비를 활용해 노면 살수작업에 나선다.

충북도는 오는 5일부터 기상특보(폭염경보)가 해제될 때까지 청주시 오창읍과 증평군 일원 주거밀집지역 인근 국지도 및 지방도를 중심으로 노면 살수작업을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 살수작업에는 겨울철 제설 장비인 ‘염수교반용 차량’이 투입된다.

충북도는 지표면 온도가 급상승하는 오후 1~4시 집중적으로 해당 차량을 운행해 노면에 물을 뿌릴 계획이다.

한낮 아스팔트 도로는 거대한 열 덩어리로 변한다. 기상청이 2024년 8월9일 진행한 특별관측 결과에 따르면, 기온이 가장 높은 오후 2시~4시 사이 아스팔트 도로의 평균 기온은 그늘진 녹지보다 3.1도 더 높은 것으로 확인됐다. 특히 도로의 노면 온도는 최고 45.5도까지 치솟았다. 일반 시민들이 체감하는 1.5m 높이의 기온보다 11.2도나 더 높다.

김동희 충북도 도로관리사업소 도로관리팀장은 “열을 잔뜩 머금은 아스팔트는 밤사이 그 열기를 뿜어내 열대야를 심화시키는 주범이 된다”며 “가장 뜨거운 시간대에 살수 작업을 벌여 도로를 식히고 도심 열섬 현상을 억제하기 위해 겨울철 제설 장비를 살수용으로 투입하게 됐다”고 설명했다.

이번에 투입되는 장비는 1만2000ℓ 용량의 염수교반용 차량 1대다. 작업에 필요한 용수는 관할 소방서와 협의를 거쳐 ‘소방용수’를 지원받아 충당하기로 했다.

살수 작업이 이뤄지는 집중 대상 구간은 총 19km에 달한다. 2만여 가구 공동주택이 밀집해 있는 청주 오창 과학단지 일원 지방도 508호선과 540호선(창리사거리~미래나노텍, 오창 중앙근린공원 앞~오창IC) 약 17km 구간과, 3000여가구 규모의 택지가 조성된 증평 송산리 인근 2km 구간이다.

김 팀장은 “오창과 증평 등 지방도 주변으로 공동주택이 다수 들어서면서 지자체 차원에서 폭염 피해를 줄이기 위한 적극적인 대응이 필요해졌다”며 “연일 이어지는 폭염경보 속에서 기존 보유 장비를 활용해 시민들의 무더위를 조금이나마 덜 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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