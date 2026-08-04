잡곡·과일·우유 부족한 한국인 식탁···20·30대 식생활 ‘최하점’

한국인의 식생활 수준이 100점 만점에 평균 58.6점으로 조사됐다. 잡곡과 과일, 우유·유제품 섭취는 여전히 부족했고, 특히 20·30대의 식생활이 가장 좋지 않은 것으로 나타났다.

질병관리청은 4일 국민건강영양조사 제9기(2022~2024년) 식생활평가지수 분석 결과를 발표했다. 식생활평가지수는 19세 이상 성인이 식생활 지침을 얼마나 잘 실천하고 있는지를 평가하는 지표다. 아침식사와 과일·채소·우유 및 유제품 등 권장 식품 섭취 여부, 나트륨·당·포화지방산 섭취, 에너지 균형 등 총 14개 항목을 평가해 100점 만점으로 산출한다.

조사 결과 2022~2024년 한국 성인의 식생활평가지수는 평균 58.6점으로 집계됐다. 이전 조사(2019~2021년)의 58.9점과 큰 차이는 없었다. 생과일 섭취와 나트륨 섭취 점수는 다소 개선됐지만, 총채소 섭취와 포화지방산 에너지 섭취 비율, 탄수화물 에너지 섭취 비율 점수는 소폭 하락했다.

항목별로 보면 고기·생선·달걀·콩류 섭취와 나트륨 섭취는 100점 환산 기준 70점 이상으로 비교적 양호했다. 반면 우유 및 유제품, 잡곡, 총과일, 생과일 섭취는 모두 50점 미만에 그쳐 개선이 필요한 것으로 나타났다.

성별로는 남성의 식생활 수준이 여성보다 낮았다. 식생활평가지수는 남성이 57.6점으로 여성(59.6점)보다 2점 낮았다. 연령별로는 20대가 50.3점으로 가장 낮았고, 30대도 52.8점에 그쳤다. 반면 연령이 높아질수록 점수는 상승해 70세 이상은 66.1점으로 가장 높았다.

특히 20·30대는 대부분의 평가 항목에서 가장 낮은 점수를 기록했다. 잡곡과 과일 섭취 점수가 가장 낮았고, 아침식사 실천율과 포화지방산 에너지 섭취 비율도 낮은 편이었다. 질병청은 20·30대에 대해 규칙적인 식사와 다양한 식품군을 섭취하려는 노력이 더욱 필요하다고 분석했다.

60대 이상은 전반적인 식생활 점수가 가장 높았지만, 우유 및 유제품 섭취와 탄수화물 에너지 섭취 비율은 개선이 필요한 것으로 조사됐다.

임승관 질병관리청장은 “성인의 식생활평가지수는 최근 큰 변화 없이 유지되고 있지만 잡곡과 과일, 우유·유제품 섭취는 여전히 부족한 수준”이라며 “특히 20·30대는 규칙적인 식생활과 다양한 식품군을 섭취하기 위한 노력이 더욱 필요하다”고 말했다.