저출생·지역소멸 등 국내 난제 늘어가는데, 경제학 연구는 해외에 집중

저출생·지역소멸 등 국내 경제의 난제가 늘고 있지만, 국내 경제학자들의 한국 연구 비중은 점점 줄고 있는 것으로 나타났다. 주요 원인으로는 논문의 해외 저널 게재를 절대적 기준으로 보는 대학의 교원 평가 체계, 미국 등 주요국보다 가용성이 떨어지는 데이터 환경 등이 꼽힌다.

대한상공회의소 경제연구원은 4일 ‘세계적 연구와 국가적 난제의 균형’ 보고서에서 국내 상위 경제학자 112명이 1987년부터 2025년까지 학술지에 게재한 논문 6149편 중 한국경제를 직접 다룬 논문 비중이 13.1%에 불과하다고 밝혔다. 중립적 연구는 66.5%, 해외경제 분석은 20.4%로 나타났다. 이번 연구는 101개국 경제학자가 협업해 제작한 경제 논문 전문 웹사이트인 ‘경제학 연구논문’(REPEc)에 등록된 국내 경제학자 상위 112명의 논문을 대상으로 진행됐다.

보고서는 국내 경제학자의 한국경제 연구 비중이 점점 낮아지고 있다고 분석했다. 국내 경제학자의 한국경제 연구 비중은 2010년대 평균 15.7% 수준을 유지했지만, 2020년부터 내림세를 이어오고 있다. 특히 한국경제 연구 비중은 2023년 9.4%, 2024년 8.1%, 2025년 8.4%로 한 자릿수를 지속하고 있는 것으로 나타났다. 반면 해외 경제 분석 비중은 2010년대 18.6%에서 2020년에서 2025년 23.2%까지 높아졌다.

문제는 이런 추세가 앞으로도 이어질 가능성이 크다는 점이다. 국내 젊은 연구자들의 국내 연구 기피 현상 때문이다. 실제 1950~1970년대생 연구자의 한국 경제 연구 비중은 10%를 상회하고 있지만, 1980년대 이후 태어난 연구자 그룹에서는 이 비중이 5.1%에 불과했다. 또 초기 경력 6년을 분석한 결과, 연구자들의 한국 경제 연구 평균 비중은 6.0%로 낮게 나타났다.

보고서는 이런 현상이 산업 현장에 악영향을 미칠 수 있다고 봤다. 국내 기업·산업 데이터에 기반한 실증 분석이 뒷받침될수록 정책의 예측 가능성이 커지고 이를 통해 기업은 불확실성을 줄인다. 하지만 이런 연구에 공백이 생기기 때문이다.

보고서는 이런 추세의 원인으로 먼저 대학의 연구실적 평가 방식을 꼽았다. 대학들이 해외 저널 게재 실적을 중심으로 평가하는 점이 문제라는 지적이다. 보고서는 “미국 이슈를 다룬 논문은 저자 소속과 분야와 관계없이 (해외 저널에) 게재 확률이 2.5% 포인트 높았다”며 “해외 SSCI급 논문 실적이 (평가에) 절대적 기준으로 작용하는 경우가 많아 국내경제 연구가 소홀해질 가능성이 있다”고 밝혔다.

또 국내 주요 대학 교수의 80% 이상이 해외에서 박사과정을 거쳐 자신의 네트워크를 그대로 이어가는 점, 국내 데이터가 미국 등 주요국보다 가용성이 떨어지는 점도 원인으로 분석됐다.

보고서는 “국내 경제 이슈에 관한 관심이 낮아지면 정책 현장에 필요한 고품질 실증 연구와 혁신적 아이디어 공급이 줄 수 있다”며 평가체계를 다원화하고 국가적 난제에 해법을 제시할 경우 ‘국가 난제 해결상’ 등 유인책을 제공할 것을 제안했다. 또 부처별로 흩어진 공공 미시 데이터와 민간 기업 데이터를 결합·분석할 수 있는 환경을 만들고, 장기추적연구 등에 대해 정책적 지원을 제공할 것을 제언했다.