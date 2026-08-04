전남광주, 8월 농촌체험마을에 ‘나주 명하쪽빛마을’

전남광주시는 나주시 문평면 명하쪽빛마을을 ‘8월의 농촌체험휴양마을’로 선정했다고 4일 밝혔다.

명하쪽빛마을은 국가무형문화재 염색장이었던 고 윤병운 선생의 전통 쪽염색 기법을 5대째 이어오고 있는 마을이다. 지역 고유의 문화자원인 쪽염색을 현대적인 체험 콘텐츠로 개발해 농촌관광과 마을 소득 창출에 활용하고 있다.

체험 프로그램은 생쪽 수확부터 천연염색을 활용한 스카프와 손수건 만들기까지 쪽염색 전 과정을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 체험 과정에서 제작한 스카프와 베개 등을 인근 영아원에 기부하는 활동도 이어가고 있다.

명하쪽빛마을은 농촌체험휴양마을 운영을 넘어 마을 전체를 돌봄 기반으로 활용하는 ‘통합 돌봄 마을’ 조성도 추진하고 있다. 마을 유휴 공간을 청년 카페와 돌봄 공간으로 조성하고 주민과 시설 등 마을의 인적·물적 자원을 연계한다는 계획이다.

전남광주시는 명하쪽빛마을을 전통문화 체험과 농촌관광, 주민 돌봄이 결합된 마을공동체 모델로 육성할 방침이다.

김현미 전남광주시 농업정책과장은 “명하쪽빛마을은 자연과 전통, 사람이 함께 숨 쉬는 공간으로 마을의 역사와 공동체의 가치를 직접 체험하고, 전통 쪽염색의 매력을 느낄 수 있는 마을”이라며 “농촌체험휴양마을을 지속 육성·지원해 농촌관광 활성화와 농가소득 증대에 최선을 다하겠다”고 말했다.