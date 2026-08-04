창간 80주년 경향신문

폭염에 펄펄 끓는 천수만···태안군, 양식장에 21억5000만원 투입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남 태안군이 천수만 해역에 고수온 주의보가 발령됨에 따라 가두리 양식장 피해를 최소화하기 위한 현장 대응에 나섰다.

이와 함께 양식수산물 재해보험료 지원사업을 추진하고 고·저수온 우심 해역의 자동수온측정기 보수를 완료하는 등 대응 체계를 강화했다.

군은 고수온 주의보가 해제될 때까지 양식장 내 차광막 설치와 액화산소 공급장치 가동을 확대하고 어업인을 대상으로 고수온기 양식생물 관리요령을 안내할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

폭염에 펄펄 끓는 천수만···태안군, 양식장에 21억5000만원 투입

입력 2026.08.04 12:42

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

가두리 양식장 3곳 현장 점검

예방장비 지원·액화산소 추가 공급

윤희신 충남 태안군수(왼쪽에서 다섯번째)가 천수만 양식장을 찾아 현장을 살피고 있다. 태안군 제공

윤희신 충남 태안군수(왼쪽에서 다섯번째)가 천수만 양식장을 찾아 현장을 살피고 있다. 태안군 제공

충남 태안군이 천수만 해역에 고수온 주의보가 발령됨에 따라 가두리 양식장 피해를 최소화하기 위한 현장 대응에 나섰다.

태안군은 고수온 피해 점검단이 숭어를 주로 양식하는 당암 가두리 양식장과 조피볼락(우럭)을 양식하는 대야도·구매 가두리 양식장 등 3곳을 찾아 고수온 대응 상황을 점검했다고 4일 밝혔다. 국립수산과학원은 지난달 30일 천수만 연안 해역에 고수온 주의보를 발령했다.

군은 고수온 피해 대응 종합대책을 수립하고 비상연락반과 상황별 행동매뉴얼을 운영하는 등 선제 대응에 나서고 있다.

어업인의 피해 예방을 위해 총 21억5000만원을 투입해 조류소통 그물, 면역증강제, 그물 세척기, 수중펌프 등 대응 장비를 지원했다. 여기에 추가로 확보한 국비 2억4000만원으로 액화산소와 차광막도 지원하며 피해 최소화에 힘을 쏟고 있다.

이와 함께 양식수산물 재해보험료 지원사업을 추진하고 고·저수온 우심 해역의 자동수온측정기 보수를 완료하는 등 대응 체계를 강화했다.

군은 고수온 주의보가 해제될 때까지 양식장 내 차광막 설치와 액화산소 공급장치 가동을 확대하고 어업인을 대상으로 고수온기 양식생물 관리요령을 안내할 계획이다. 아울러 비상근무 체계를 유지하며 현장 모니터링도 강화한다.

윤희신 태안군수는 “수온 상승으로 인한 양식어가 피해를 최소화할 수 있도록 군의 모든 행정력을 집중하겠다”며 “어업인들도 차광막 설치와 사료 공급 조절 등 관리요령을 철저히 준수해 달라”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글