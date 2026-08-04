폭염에 펄펄 끓는 천수만···태안군, 양식장에 21억5000만원 투입

가두리 양식장 3곳 현장 점검 예방장비 지원·액화산소 추가 공급

충남 태안군이 천수만 해역에 고수온 주의보가 발령됨에 따라 가두리 양식장 피해를 최소화하기 위한 현장 대응에 나섰다.

태안군은 고수온 피해 점검단이 숭어를 주로 양식하는 당암 가두리 양식장과 조피볼락(우럭)을 양식하는 대야도·구매 가두리 양식장 등 3곳을 찾아 고수온 대응 상황을 점검했다고 4일 밝혔다. 국립수산과학원은 지난달 30일 천수만 연안 해역에 고수온 주의보를 발령했다.

군은 고수온 피해 대응 종합대책을 수립하고 비상연락반과 상황별 행동매뉴얼을 운영하는 등 선제 대응에 나서고 있다.

어업인의 피해 예방을 위해 총 21억5000만원을 투입해 조류소통 그물, 면역증강제, 그물 세척기, 수중펌프 등 대응 장비를 지원했다. 여기에 추가로 확보한 국비 2억4000만원으로 액화산소와 차광막도 지원하며 피해 최소화에 힘을 쏟고 있다.

이와 함께 양식수산물 재해보험료 지원사업을 추진하고 고·저수온 우심 해역의 자동수온측정기 보수를 완료하는 등 대응 체계를 강화했다.

군은 고수온 주의보가 해제될 때까지 양식장 내 차광막 설치와 액화산소 공급장치 가동을 확대하고 어업인을 대상으로 고수온기 양식생물 관리요령을 안내할 계획이다. 아울러 비상근무 체계를 유지하며 현장 모니터링도 강화한다.

윤희신 태안군수는 “수온 상승으로 인한 양식어가 피해를 최소화할 수 있도록 군의 모든 행정력을 집중하겠다”며 “어업인들도 차광막 설치와 사료 공급 조절 등 관리요령을 철저히 준수해 달라”고 말했다.