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폭염에 익어가는 과일···충남도, 과수 고온피해 예방 총력

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본문 요약

충남도 농업기술원이 연일 이어지는 폭염으로 과수 품질 저하와 생산량 감소가 우려되자 과수 농가를 대상으로 고온 피해 예방 관리요령을 안내하는 등 대응에 나섰다.

장기적으로는 스마트과원과 환경제어 기술을 확대하고 기상정보를 활용한 선제적인 재배 관리가 필요하다.

도 농업기술원 관계자는 "기후변화에 대응하기 위해서는 평소 과원을 건강하게 관리하고 폭염 대비 재배기술을 실천하는 것이 중요하다"며 "고온 적응 품종과 스마트과원 기술 보급을 확대해 농업인의 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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폭염에 익어가는 과일···충남도, 과수 고온피해 예방 총력

입력 2026.08.04 12:47

  • 강정의 기자

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홍로사과 착색 불량·일소 등 피해

관수·차광망·환기 등 관리요령 안내

폭염으로 일소(햇볕 데임) 피해를 입어 과피가 변색된 홍로사과. 충남도 농업기술원 제공

폭염으로 일소(햇볕 데임) 피해를 입어 과피가 변색된 홍로사과. 충남도 농업기술원 제공

충남도 농업기술원이 연일 이어지는 폭염으로 과수 품질 저하와 생산량 감소가 우려되자 과수 농가를 대상으로 고온 피해 예방 관리요령을 안내하는 등 대응에 나섰다.

4일 충남도 농업기술원에 따르면 폭염이 장기화하면서 도내에서는 홍로사과 등 조·중생종의 경우 착색 불량과 일소(햇볕 데임) 피해가 늘고 있다. 신고배는 숙기가 짧아지고 낙과와 저장성 저하가 우려되며 시설포도는 착색이 늦어지고 당도가 떨어지는 등 품질 저하가 예상된다.

폭염 피해를 줄이기 위해서는 적기에 물을 공급해 수분 스트레스를 완화하고 탄산칼슘제를 살포하거나 차광망을 설치해 과실이 강한 직사광선에 노출되지 않도록 관리해야 한다.

또 강한 하계 전정은 피하고 균형 잡힌 수세 관리와 병해충 방제를 철저히 해야 한다. 시설포도는 충분한 환기로 시설 내부의 온도와 습도를 조절하고 안정적인 관수와 생육 관리로 품질 저하를 예방하는 것이 중요하다.

장기적으로는 스마트과원과 환경제어 기술을 확대하고 기상정보를 활용한 선제적인 재배 관리가 필요하다.

도 농업기술원 관계자는 “기후변화에 대응하기 위해서는 평소 과원을 건강하게 관리하고 폭염 대비 재배기술을 실천하는 것이 중요하다”며 “고온 적응 품종과 스마트과원 기술 보급을 확대해 농업인의 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

폭염으로 착색이 고르게 진행되지 않은 시설포도. 충남도 농업기술원 제공

폭염으로 착색이 고르게 진행되지 않은 시설포도. 충남도 농업기술원 제공

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