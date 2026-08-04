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파리·이탈리아·뉴욕 발레 ‘별’들 날아오른 ‘우리 시대 에투알 2026’

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본문 요약

경향신문 창간 80주년 기념 발레 갈라 공연 '우리시대 에투알 2026'이 30일 서울 서초구 예술의전당 오페라극장에서 막을 올렸다.

파리 오페라 발레를 비롯해 이탈리아 라 스칼라 발레, 뉴욕 시티 발레 등 세계 유명 발레단을 대표하는 최정상의 수석 무용수들이 한 무대에서 공연을 펼쳤다.

첫 무대는 뉴욕 시티 발레를 대표하는 안무가 제롬 로빈스의 <또 다른 춤들>으로 시작됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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파리·이탈리아·뉴욕 발레 ‘별’들 날아오른 ‘우리 시대 에투알 2026’

입력 2026.08.04 13:42

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
<로미오와 줄리엣>의 박세은. 에투알 클래식 제공

<로미오와 줄리엣>의 박세은. 에투알 클래식 제공

경향신문 창간 80주년 기념 발레 갈라 공연 ‘우리시대 에투알 2026’이 30일 서울 서초구 예술의전당 오페라극장에서 막을 올렸다.

이번 공연은 동양인 최초로 파리 오페라 발레의 에투알(수석 무용수)에 오른 박세은이 직접 캐스팅과 프로그램 큐레이션을 맡아 화제가 됐다. 파리 오페라 발레를 비롯해 이탈리아 라 스칼라 발레, 뉴욕 시티 발레 등 세계 유명 발레단을 대표하는 최정상의 수석 무용수들이 한 무대에서 공연을 펼쳤다.

첫 무대는 뉴욕 시티 발레를 대표하는 안무가 제롬 로빈스의 <또 다른 춤들>으로 시작됐다. 뉴욕 시티 발레의 수석 무용수 타일러 펙과 로만 메히야가 쇼팽의 선율에 맞춰 호흡을 맞췄다.

이어 라 스칼라 발레의 니콜레타 마니와 티모페이 안드리야셴코가 현대 발레 <카라바조>를, 박세은과 기욤 디오프는 누레예프 버전 <로미오와 줄리엣> 발코니 파드되를 선보였다. 아망딘 알비송과 로렌조 렐리의 <미라주>, 블루엔 바티스토니와 폴 마르크의 <백조의 호수> 흑조 파드되, 벵자맹 밀피예의 <밤이 저문다> 등 고전과 현대를 넘나드는 레퍼토리를 통해 각 발레단의 개성과 미학을 조명했다.

첼리스트 백승연과 피아니스트 손정범의 라이브 연주가 더해져 생생한 생동감과 무대의 여운을 완성했다.

<그랑파 클라시크> 니콜레타 마니와 티모페이 안드리야셴코 에투알 클래식 제공

<그랑파 클라시크> 니콜레타 마니와 티모페이 안드리야셴코 에투알 클래식 제공

<또 다른 춤들> 로만 메히야와 타일러 펙. 에투알 클래식 제공

<또 다른 춤들> 로만 메히야와 타일러 펙. 에투알 클래식 제공

<로미오와 줄리엣> 기욤 디오프와 박세은. 에투알 클래식 제공

<로미오와 줄리엣> 기욤 디오프와 박세은. 에투알 클래식 제공

<백조의 호수> 폴 마르크. 에투알 클래식 제공

<백조의 호수> 폴 마르크. 에투알 클래식 제공

<백조의 호수> 블루엔 바티스토니와 폴 마르크. 에투알 클래식 제공

<백조의 호수> 블루엔 바티스토니와 폴 마르크. 에투알 클래식 제공

<카라바조> 니콜레타 마니와 티모페이 안드리야셴코. 에투알 클래식 제공

<카라바조> 니콜레타 마니와 티모페이 안드리야셴코. 에투알 클래식 제공

<타란텔라> 로만 메히야와 타일러 펙. 에투알 클래식 제공

<타란텔라> 로만 메히야와 타일러 펙. 에투알 클래식 제공

<밤이 저문다> 손정범과 아망딘 알비송, 로렌초 렐리. 에투알 클래식 제공

<밤이 저문다> 손정범과 아망딘 알비송, 로렌초 렐리. 에투알 클래식 제공

‘우리 시대 에투알 2026’ 커튼콜. 에투알 클래식 제공

‘우리 시대 에투알 2026’ 커튼콜. 에투알 클래식 제공

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